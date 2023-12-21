С поезда на юге РФ сняли детей из "ЛНР", одна девочка умерла

Более 100 детей из оккупированной РФ части Луганской области возвращались из сибирского лагеря, у многих в дороге появились симптомы ОРВИ. По данным Ural Mash, несколько детей посадили на поезд уже с температурой.

В Саратовской области с поезда Тюмень-Адлер сняли группу заболевших детей с оккупированной РФ территории Луганской области Украины. Одна 12-летняя девочка потеряла сознание в поезде и скончалась, еще более 100 школьников из самопровозглашенной "ЛНР" госпитализированы в одну из больниц Саратовской области, сообщил в четверг, 21 декабря, глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Facebook.

Глава Луганской ОВА: Возили на оздоровление не в Краснодар летом, а в Тюмень зимой

По его данным, у более чем 30 детей повышена температура. "Всех их осматривают, проводят анализы и пытаются установить диагноз. Луганские школьники изолированы от других", - написал он далее. Лысогор указал, что группа детей состояла из 125 школьников, которые в сопровождении взрослых ехали в "ЛНР" из Сибири, где находились в детском лагере. "Эти дети возвращались из Тюмени, куда ездили на оздоровление. Не летом, не в Краснодарский край, к примеру, а в Тюмень в декабре. В обычный детский лагерь. Как недавно школьники из Северодонецка путешествовали в морозный Пермский край. Иммунитет не выдержал. Закалить ребят не получилось", - отметил он.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в Telegram, что у примерно 60 детей выявлены признаки ОРВИ. "У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - сообщил он. По словам Бусаргина, "было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь". В эфире ГТРК "Саратов" губернатор заявил, что дети, которые не заразились, продолжили путь домой.

Мать умершей девочки обвинила в трагедии руководство лагеря

Тюменское издание "72.ru" сообщает, что украинские дети находились в лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках "шефства" Тюменской области над Краснодонским районом Луганской области. Мать скончавшегося ребенка обвинила в трагедии руководство учреждения. В интервью Telegram-каналу Ural Mash она сообщила, что ее дочь еще из лагеря рассказывала по телефону, что у нее высокая температура, а также что ее и других детей обижают вожатые. По словам матери, лечить девочку начали только после того, как заболели другие дети и ее поместили в изолятор. Перед посадкой в поезд состояние ребенка было нормальным, но в поезде вновь ухудшилось, заявила она.

По данным Ural Mash, у шести детей была температура уже перед началом поездки, но медпункт лагеря разрешил им ехать. "Заболевших посадили в две ячейки плацкарты и закрыли занавеской. Через полдня жаловаться на состояние стали остальные дети - у всех поднялась температура до 37. Их переселили в отдельные вагоны", - пишет издание.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти ребенка. По его данным, состояние девочки ухудшилось вечером 20 декабря. Ее смерть зафиксирована на территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой помощи. "Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - отметило российское ведомство.

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