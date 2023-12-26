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С начала войны в Израиль репатриировались почти 2700 евреев

Олег Соколенко
26 декабря 2023 г.

С начала войны Израиля с ХАМАС в страну репатриировалось почти 2700 евреев. Больше всего - из РФ, США, Украины и Франции. Израильские власти ожидают роста числа таких заявок из-за всплеска антисемитизма во всем мире.

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Symbolbild Flagge Israel
Фото: Ariel Schalit/AP/picture alliance

С начала войны Израиля с ХАМАС (то есть, с 7 октября) в страну репатриировалось 2662 еврея. Больше всего приехало из России - 1635 человек. За РФ с большим отрывом следуют США (218 человек), Украина (128) и Франция (116). Об этом сообщили во вторник, 26 декабря, израильские СМИ.

Министр алии (т.е., репатриации евреев в Израиль - Ред.) и интеграции Офир Софер заявил, что страна готовится к "драматическому увеличению" таких заявок. Он объясняет это всплеском во всем мире, с одной стороны, антисемитизма, а с другой - солидарности с Израилем со стороны евреев.

При этом отмечается, что за аналогичный период предыдущего года в Израиль репатриировалось гораздо больше евреев - 16 400, причем в основном из Украины. Снижение потока СМИ объясняют возникшими трудностями в авиасообщении со страной, а также имевшей место в нынешнем году внутриполитической нестабильностью в Израиле, отпугнувшей некоторых потенциальных репатриантов. Наблюдатели полагают, что после окончания войны поток резко возрастет.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Нетаньяху назвал три условия для прекращения войны в секторе Газа

25 октября премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС "будет долгой", и что для освобождения заложников необходимо усилить военное давление на палестинскую террористическую организацию. В вышедшей в тот же день гостевой колонке в The Wall Street Journal израильский премьер назвал три условия для установления мира на Ближнем Востоке: уничтожение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация его населения.

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