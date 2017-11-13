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С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости (20.01.2022)

США снова предупредили Путина, что возможное вторжение России на территорию Украины не останется без последствий. Джо Байден пригрозил Кремлю катастрофическими санкциями. Президент США считает позицию Путина непредсказуемой. Госсекретарь Энтони Блинкен, обсуждавший угрозу со стороны России в ходе визитов в Украину и ФРГ, пообещал дополнительную помощь Украине в случае агрессии со стороны России.