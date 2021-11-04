С Днем народного единства! А как же прививка?

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
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