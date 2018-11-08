 Ryanair и Verdi согласовали основы тарифного договора для бортпроводников | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2018

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Европа

Ryanair и Verdi согласовали основы тарифного договора для бортпроводников

Речь идет о первом тарифном договоре для немецкого персонала Ryanair. Согласованы такие ключевые пункты, как улучшение условий труда и повышение зарплаты.

Стойка Ryanair в аэропорту Валенсии

Ирландский лоукостер Ryanair и профсоюз Verdi согласовали основы тарифного договора для бортпроводников. Стороны одобрили "предварительное соглашение о заключении тарифного договора", сообщил представитель Verdi в четверг, 8 ноября.

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Он отметил, что согласованы такие ключевые пункты, как применение норм германского трудового законодательства, улучшение условий труда и повышение зарплаты. Эти договоренности будут распространяться как на кадровых, так и на временных работников.

В настоящее время это предварительное соглашение обсуждается с членами Verdi на Ryanair. Окончательное решение будет принято 13 ноября после опроса членов профсоюза. Это соглашение впервые позволит закрепить в рамках социального плана гарантии при переводе на другую работу, выплате выходного пособия и восстановлении на работе. Недовольство у Verdi, однако, вызывает тот факт, что Ryanair по-прежнему выступает против производственных советов.

Ранее компания Ryanair сообщила, что она уже подписала тарифный договор и социальный план. Ryanair уже почти год пытается достичь согласия с Verdi по первому тарифному договору.

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    Автор: Ксения Сафронова


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