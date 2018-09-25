 Ryanair из-за забастовки отменяет 190 рейсов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2018

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Европа

Ryanair из-за забастовки отменяет 190 рейсов

Из-за забастовки бортперсонала в шести странах Европы будет аннулировано около 8 процентов ежедневно выполняемых рейсов, пострадают 30 тысяч из 450 тысяч клиентов компании.

Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Дюссельдорфа

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября отменяет 190 рейсов. Об этом сообщается в Twitter авиаперевозчика во вторник, 25 сентября.

Контекст

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации. (26.10.2017)

Пилоты откажутся обслуживать рейсы, вылетающие из аэропортов ФРГ с 3 часов 10 августа. Забастовка, ранее объявленная в ряде других стран, станет крупнейшей в истории Ryanair. (08.08.2018)

Таким образом, будет аннулировано около 8 процентов от 2400 ежедневно выполняемых рейсов, пострадают 30 тысяч из 450 тысяч клиентов компании. Причиной отмены рейсов станет продолжающаяся забастовка бортпроводников в шести европейских странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.

"Ненужная" забастовка Ryanair

В самой авиакомпании предстоящую забастовку охарактеризовали как "ненужную". Перевозчик заявил, что фактически уже достиг соглашения с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии и пригласил сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. В частности, на прошедшей неделе пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения с компанией о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD.

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