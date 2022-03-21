Русскоязычные ученые за рубежом просят поддержать коллег из Украины, России и Беларуси

Представители русскоязычных академических кругов за рубежом опубликовали открытое письмо с призывом поддержать украинских, российских и белорусских ученых, пострадавших от войны РФ в Украине. Подписи под документом на понедельник, 21 марта, поставили 69 преподавателей университетов в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Финляндии.

Говоря об украинских коллегах, составители обращения отметили, что академическое сообщество стремится не только помочь им морально, но и "предоставить им доступ к лабораториям и исследовательским центрам по всему миру".

"Поддерживая карьеру перемещенных студентов и ученых, мы можем принять ощутимое участие в содействии быстрому восстановлению послевоенной Украины и смягчении социально-экономических последствий войны", - подчеркивается в послании.

"Необходимо срочное финансирование для украинских ученых"

Составители обращения обратили внимание на то, что "необходимо срочное финансирование", чтобы лаборатории и исследовательские центры из ЕС, США, Канады, Японии, Южной Кореи и других стран могли предоставить возможность очного и дистанционного обучения и трудоустройства перемещенных студентов и ученых из Украины.

"Война в Украине - это война Путина"

Авторы послания также уверены, что следует видеть разницу между властями РФ, находящимися под санкциями Запада, и российскими студентами и учеными, которые выступают против войны. "Война в Украине - это война Путина, а не их", - констатируется в обращении.

"Представители естественных и гуманитарных наук последовательно выступали против режима Путина различными способами задолго до нынешних событий и заняли смелую позицию против войны", - говорится далее в открытом письме. "Участники антивоенных протестов в России, в основном молодые специалисты, подвергаются арестам и могут быть заключены в тюрьму на срок до 15 лет в соответствии с недавно принятым российским законом", - отмечается в нем.

Российские студенты и ученые - в двойной опасности, уверены представители академического сообщества. С одной стороны - они находятся под угрозой международной изоляции в условиях негативного влияния западных санкций, с другой - должны опасаться преследований со стороны государства и ужесточения контроля над информацией в РФ.

Помощь необходима и белорусским ученым, страдающим от режима Лукашенко

"То же самое относится и к белорусским ученым, страдающим от режима Лукашенко", - предупредили авторы открытого письма.

Они призвали коллег на Западе сохранять личные связи и поддерживать российских и белорусских специалистов, которые выступают против войны, но по разным причинам не могут покинуть эти страны. "Что касается тех, кто бежит из России и Беларуси, опасаясь преследований со стороны государства, они могут претендовать на статус беженцев и нуждаются в поддержке со стороны академических кругов и правительств", - отметили подписанты.

Из-за войны в Украине, развязанной по приказу российского президента Владимира Путина, Германская служба академических обменов (DAAD) приостановила программы и проекты, осуществляемые с Россией. "Не может быть нормальных отношений с государством, которое ведет агрессивную войну против соседней страны в центре Европы", - заявила в интервью DW руководитель DAAD, глава университета имени Юстуса Либиха (Justus-Liebig-Universität Gießen) Джойбрато Мукерджи (Joybrato Mukherjee).

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