Русскоязычные ученые опубликовали письмо о гибели Навального

Координационный совет и редакция площадки для русскоговорящего научного сообщества за рубежом T-invariant в понедельник, 19 февраля, опубликовали открытое письмо о смерти Алексея Навального . В нем произошедшее с политиком называют "открытым убийством лидера оппозиции".

Помимо этого, авторы обращения напомнили об отравлении Навального в августе 2020 года с помощью химического оружия. "Долгосрочные последствия воздействия этого фосфорорганического яда плохо изучены, но они, без сомнения, чрезвычайно серьезны - особенно в условиях запредельно жестокого содержания, в котором "Заключенный № 1" провел последние три года с момента своего возвращения в Россию", - пишут они.

T-invariant призвал мировое сообщество считать смерть Алексея Навального "умышленным политическим убийством, которому предшествовали длительные пытки", а также защитить других политических заключенных в России и поддержать оппозиционно настроенных россиян.

В конце письма его авторы выразили соболезнования семье Навального, его близким друзьям и соратникам. "Мы также верим в то, что каждый новый день неумолимо приближает расплату для его мучителей и освобождение России", - подытожили они. Обращение T-invariant уже подписали более 330 ученых и сотрудников вуза со всего мира.

Год назад в поддержку Навального выступали российские врачи

В январе 2023 года 290 российских врачей написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором потребовали "прекратить издевательства над Алексеем Навальным". Они также призвали перестать постоянно отправлять Навального в ШИЗО и допустить к нему гражданских врачей. "Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье", - писали они тогда.

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