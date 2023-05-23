Русские на войне. Преступники или жертвы?

Пленный русский солдат - это бесформенная грязная куча серого цвета, способная передвигаться исключительно ползком. Больше половины спектакля мы не видим его лица. Его тошнит, крутит, ломает. За всю двухчасовую постановку ему отведены всего несколько минут монолога в самом конце. Однако ради этой точки стоило смотреть весь спектакль.

Пленного русского играет Филипп Авдеев - один из лучших учеников Кирилла Серебренникова, актер и режиссер "Седьмой студии" и "Гоголь-центра". Играет феноменально. И, пожалуй, именно эта его игра заставляет зал вскочить с мест и приветствовать создателей спектакля стоя. И она же приводит к тому, что у зрителей и критиков к создателям спектакля - покинувшему Россию Кириллу Серебренникову и молодому украинскому драматургу Богдану Панкрухину - в финале возникает еще больше вопросов, чем по ходу действия.

Самый главный вопрос: кто жертва?

В начале постановки трое братьев-украинцев решают, каким именно способом лишить жизни русского, которого "никто сюда не звал": то ли изнасиловать до смерти, то ли собакам бросить, то ли просто прибить. Украинцы жертвами явно не выглядят - сильные красивые парни с прямыми спинами и мощными плечами. На их фоне серый и скрюченный военнопленный смотрится... жалко. И вот он вопрос! Нам жалко агрессора и оккупанта? Так задумано?

Трое братьев-украинцев рассказывают, как их расстреливали и как страшно умирать (справа - украинский актер Александр Яценко) Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

В середине действия возникает интересный собирательный женский образ - троица: это и мать пленного, и его жена, и, видимо, родина, требующая преданности и подвигов. Все они им не довольны. Мать обвиняет в обмане: обещал вернуться как герой - слова не сдержал. Жена требует, чтобы он поскорее погиб на фронте - семье за него денег заплатят. Для родины он слишком слаб. Так или иначе, а пленного русского уже никто не ищет и не ждет. Его все кинули.

В финале русский не очень внятно пытается оправдать себя: его заставили, он не хотел убивать, но пришлось, он никому не сдался, его командирам украденные стиральные машины важнее солдат, их пригнали на учения - и вдруг война, он не мог иначе, он виноват! Он уже не похож на человека. Это загнанный со всех сторон зверь, тщетно пытающийся дозвониться до мамы по телефону. Дозвониться не получается - связи с Россией нет...

Зачем так часто вспоминать про стиральные машины?

Красной нитью через весь спектакль - образ российского солдата-мародера: стиральная машина, холодильник, украденные смартфоны. Стиральная машина упоминается по ходу действия так часто, что в какой-то момент начинает раздражать. Создатели столь невысокого мнения о публике? Чтобы зритель, наконец, понял, что российские солдаты, опустошая украинские деревни, увозили с собой все, что считали ценным, нужно рассказать об этом 15 раз? При этом о пытках детей и зверских изнасилованиях - либо вскользь, либо вообще ни слова...

Писать текст и ставить спектакль о войне, которая еще идет, наверное, крайне непросто. Дистанции между реальными событиями и их художественным представлением на сцене - никакой. Видно, что над текстом начали работать сразу после первых недель полномасштабного вторжения - отсюда и стиральные машины. Детали и их повторные упоминания, вероятно, необходимы для тех, кто не вникал и не замечал. Тем же, кто был погружен в поток фото- и видеоинформации, они кажутся лишними, как бы не совсем "достойными" реальности.

Кстати, нигде по ходу постановки напрямую не говорится: вот это - русский, а вот эти - украинцы. То, о какой именно войне идет речь и кто есть кто, понятно из контекста.

Шекспир и Гоголь - в помощь постановщикам?

Повесть Гоголя "Вий", мистическая, жуткая, дала спектаклю название и сильный образ войны: страшного существа, смотрящего сквозь тебя, имеющего над тобой власть и требующего к себе безоговорочной любви. Чтобы переступить черту и первый раз убить, нужно закрыть глаза и нажать на курок, - после этого смотреть в глаза войне и смерти станет проще. Тот, кто не полюбит убивать, не выживет сам.

Панночка-Джульетта с братьями Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

По ходу действия понимаешь, что из живых на сцене - только пленный русский. Братья были взяты в плен и расстреляны, их сестра, видимо, изнасилована и убита... Кстати, о ней. Гоголевская панночка по версии Панкрухина и Серебренникова - не ведьма, летающая по церкви в гробу. Это мертвая украинская девушка, совсем юная. От пленного русского требуют, чтобы он ей почитал - а вдруг станет "как раньше"? И читать ему определено... Шекспира. Классика, кстати, цитируют в подлиннике, на английском, и это - пожалуй, единственный эстетически красивый момент во всем спектакле.

Да, вот такой теперь Шекспир, и никакой иначе: посреди спортзала в подвале полуразрушенной украинской школы. Юный Ромео Монтекки - это грязный русский солдат, больше похожий на гостя из царства мертвых, чем на живого человека. Юная Джульетта Капулетти - убитая украинская красавица. "Ромео, как мне жаль, что ты - Ромео! Отринь отца да имя измени..."

Зрителя сознательно заставляют покинуть зону комфорта?

Зрителю спектакль вначале буквально неприятен - физически и ментально. Потому что нормальному психически человеку не может нравиться беседа о предметах, которыми можно изнасиловать. И нормальному человеку не нравится, когда грязно, гадко, страшно, непонятно, когда все кричат и плачут, когда надрыв, когда мат - каждое второе слово.

Нормальному русскому не может нравиться, когда его буквально мордой тычут в украденную стиральную машинку. Потому что нормальному русскому не может нравиться, что граждане РФ способны убивать, насиловать, пытать, мародерствовать по-крупному и позорно тырить по мелочам. А нормальному украинцу, видимо, не может нравиться, что роль жертвы в спектакле отдана российскому военнопленному. Ведь если жертва он, то кто тогда против кого воюет? И кому вообще нужна эта война?

Российский солдат-военнопленный (Филипп Авдеев) - на коленях Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Кульминация

В финальном монологе Филипп Авдеев мастерски меняет маски и смыслы: то он злодей-командир, отдающий приказ, то голубоглазый маменькин сынок, то развязный пацан, чисто приехавший освобождать, то философ, размышляющий о жизни и смерти. За пару минут - весь спектр возможностей. И весь спектр ответов на вопрос: а кто же он, этот русский?

Каждый зритель будет видеть и чувствовать так, как он видит и чувствует. Каждый будет цепляться за свое черно-белое и понятное, за свое "он же ничего не знал" или "они имеют право на месть". И каждому выкатят пилюлю под названием "война - плохо, мир - хорошо". Пилюлю все проглотят, но спокойствия не обретут. Возможно, потому, что спектакль закончился, а война в Украине - нет. И вот тут она вдруг появляется - дистанция между реальностью и фикцией, пусть даже основанной на реальных актуальных событиях.

"Гоголь-центр" жив, пусть и не в Москве. А Кирилл Серебренников продолжает ставить неудобные спектакли и задавать неприятные вопросы. Чем глубже копаешься, тем больше разных смыслов... Премьера постановки "Вий" ("Der Wij") на малой сцене гамбургского театра Thalia состоялась 3 декабря 2022 года. В конце мая 2023 года спектакль показали в рамках Рурского фестиваля (Ruhrfestpiele) - одного из самых престижных культурных форумов Германии, который сейчас проходит в небольшом городке Реклингхаузен на западе страны.

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