 Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.02.2022

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Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

Требования Кремля проигнорировали, но Москва продолжает настаивать на том, что Киеву не место в Североатлантическом альянсе.

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