Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

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Требования Кремля проигнорировали, но Москва продолжает настаивать на том, что Киеву не место в Североатлантическом альянсе.
США и НАТО в ответах России на ее предложения о "гарантиях безопасности" не учли "принципиальные озабоченности Москвы", заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Москва готовит разные варианты реакции на ответы США и НАТО, окончательное решение примет Путин, сообщил глава МИД РФ.
Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.
Кремль хочет продолжить давить на Украину через "ЛНР" и "ДНР" и избежать при этом жестких санкций Запада. Константин Эггерт считает, что некоторый шанс добиться этого у Путина есть.
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