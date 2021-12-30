Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

Комментарий: Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена

Кремль хочет продолжить давить на Украину через "ЛНР" и "ДНР" и избежать при этом жестких санкций Запада. Константин Эггерт считает, что некоторый шанс добиться этого у Путина есть.