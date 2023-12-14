Румыния вызвала посла РФ из-за падения БПЛА на ее территории

Российский дрон разбился на территории Румынии близ границы с Украиной. НАТО не отдавала приказ об уничтожении российского беспилотника.

После падения российского беспилотника на территории Румынии возле границы с Украиной министерство иностранных дел в Бухаресте в четверг, 14 декабря, сообщило, что вызвало посла РФ. Россия "вновь нарушила воздушное пространство Румынии в нарушении норм международного права", говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что российский беспилотник упал на территории Румынии возле города Гринду. После этого румынские истребители F-17 и немецкие военные самолеты Eurofighter были подняты в воздух по тревоге.

"В результате неконтролируемого крушения аппарата была обнаружена воронка глубиной 1,5 м, - говорится в сообщении румынского МИДа. - Беспилотник, использованный при атаке на украинскую портовую инфраструктуру, упал в необитаемой местности примерно в 4 км выше по течению от города Гринду". В министерстве отметили, что по факту крушения будет проведено расследование.

В свою очередь украинские СМИ пишут, что на территорию Румынии упал беспилотник Shahed, который был запущен в ходе многочасовой атаки на Одесскую область в ночь на 14 декабря. В результате этой атаки пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

НАТО не считает случившееся атакой на альянс

Командование НАТО наблюдало за происходящим, но не отдавало приказа об уничтожении российского БПЛА. В альянсе не считают падение российского дрона атакой на военный блок, пояснил в соцсети X официальный представитель НАТО Дилайн Уайт.

"Мы решительно осуждаем российские нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и вдоль Дуная. Но НАТО не имеет информации, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с румынскими властями", - указал Уайт.

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