Руководство ЕС подписало соглашение о сотрудничестве Лондона и Брюсселя

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали Соглашения о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement) после выхода Великобритании из ЕС. Церемония состоялась в среду, 30 декабря, штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе.

"Это был долгий путь. Пришло время оставить "Брекзит" позади", - написала фон дер Ляйен в Twitter. "Наше будущее - в Европе", - отметила она, добавив, что позднее в Лондоне документ подпишет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Шарль Мишель, в свою очередь, назвал договоренности началом нового периода во взаимодействии Лондона и Брюсселя. "Новая глава, новые отношения", - написал он.

Страны ЕС одобрили временное применение договоренностей

Все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) ранее одобрили временное применение соглашения с 1 января 2021 года.

Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Долгий путь к выходу из ЕС

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. А 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

Смотрите также: