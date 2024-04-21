  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Права человекаАзербайджан

Рубену Варданяну впервые за две недели дали позвонить семье

Жан Рофе
21 апреля 2024 г.

Бывший "премьер" НКР, объявивший голодовку в азербайджанском СИЗО, смог поговорить с семьей после двухнедельной изоляции. Близкие призвали допустить к нему представителей МККК.

https://p.dw.com/p/4f1mY
Бизнесмен Рубен Варданян после задержания в сентябре 2023 года
Рубен Варданян после задержания в сентябре 2023 годаФото: State Security Service of Azerbaijan/Handout/REUTERS

Бывший "глава правительства" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмен Рубен Варданян связался с семьей по телефону впервые за две недели. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном в Telegram-канале Варданяна вечером в субботу, 20 апреля.

В разговоре с родственниками Варданян, который находится под арестом в Баку с сентября 2023 года, рассказал, что все это время был в полной изоляции, ему не разрешали даже читать.

Семья Варданяна выразила беспокойство по поводу возможного ухудшения состояния его здоровья и потребовала у властей Азербайджана немедленно допустить к нему представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). "Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки", - говорится в заявлении.

Задержание Варданяна

Рубен Варданян, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог", был задержан 27 сентября 2023 года на азербайджанском пограничном КПП, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Семья Варданяна 19 апреля объявила о его голодовке в азербайджанском СИЗО, начатой еще 5 апреля "после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами".

После объявления голодовки, как сообщалось, прекратились регулярные телефонные звонки между Варданяном и его семьей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожилая женщина и дво маленьких детей в Степанакерте, 25 сентября 2023 года

Исход армян из Нагорного Карабаха

Исход армян из Нагорного Карабаха

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что 1 января 2024 года она прекратит существование. Еще до этого началось массовое бегство армян из региона. О нем - фотогалерея DW.
Общество29 сентября 2023 г.9 фото
external

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

После того, как Азербайджан вернул себе контроль над Нагорным Карабахом, отношения ‎Еревана с Москвой, которая играла ключевую роль вокруг этого конфликта, резко охладели. С ‎тех пор Армения идет по пути усиления партнерства с НАТО и ослабления - с ОДКБ. Сегодня ‎премьер-министр Пашинян встретился с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен и ‎госсекретарем США Блинкеном.
5 апреля 2024 г.28:55 мин.
Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха, сентябрь 2023 года

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

В Армении от визита депутатов германского бундестага ждали слов о применении санкций против Азербайджана. Вместо этого парламентарии выступили с призывом к миру.
Политика27 февраля 2024 г.
Показать еще