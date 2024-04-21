Рубену Варданяну впервые за две недели дали позвонить семье

Бывший "премьер" НКР, объявивший голодовку в азербайджанском СИЗО, смог поговорить с семьей после двухнедельной изоляции. Близкие призвали допустить к нему представителей МККК.

Бывший "глава правительства" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмен Рубен Варданян связался с семьей по телефону впервые за две недели. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном в Telegram-канале Варданяна вечером в субботу, 20 апреля.

В разговоре с родственниками Варданян, который находится под арестом в Баку с сентября 2023 года, рассказал, что все это время был в полной изоляции, ему не разрешали даже читать.

Семья Варданяна выразила беспокойство по поводу возможного ухудшения состояния его здоровья и потребовала у властей Азербайджана немедленно допустить к нему представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). "Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки", - говорится в заявлении.

Задержание Варданяна

Рубен Варданян, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог", был задержан 27 сентября 2023 года на азербайджанском пограничном КПП, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Семья Варданяна 19 апреля объявила о его голодовке в азербайджанском СИЗО, начатой еще 5 апреля "после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами".

После объявления голодовки, как сообщалось, прекратились регулярные телефонные звонки между Варданяном и его семьей.