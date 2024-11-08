Руанда и Панама: в какие необычные страны уезжают россияне

После начала войны в Украине Россию покинули от сотен тысяч до миллиона человек. Некоторые из них уехали в не самые очевидные для эмиграции страны. DW собрала их истории.

Ереван, Белград, Берлин и многие другие города с началом войны в Украине стали центрами российской эмиграции. На их улицах то и дело встречаются вывески на русском языке, а в местных русскоязычных чатах состоят тысячи или даже десятки тысяч человек.

Однако некоторые россияне, уехавшие за последние два с половиной года, оказались в странах, где постоянно проживают всего несколько тысяч, а иногда лишь сотни русскоговорящих людей. DW поговорила с некоторыми из них и попросила рассказать об их опыте жизни в не самых очевидных местах для эмиграции.

Переезд в Руанду с тремя детьми

Наталья с мужем и тремя детьми живет в столице Руанды Кигали уже больше года. Ее супруг геофизик, рассказывает Наталья, периодически приезжал в страну по работе с 2015 года. "Мы давно планировали пожить за рубежом, - говорит она в интервью DW. - Потом получилось, что события 2022 года нас подтолкнули <…> Мы решили реализовать свою мечту и пожить за границей". В это время ее мужу предложили поработать над долгосрочным проектом в Руанде, и семья решилась на переезд именно туда. Адаптироваться к новым условиям, по словам Натальи, было не трудно, потому что за несколько лет до этого семья уже приезжала в страну на три месяца.

Вид на столицу Руанды Кигали (фото из архива) Фото: Matthias Frickel/DW

Наталья рассказывает, что к россиянам в Кигали относятся хорошо - как и к любым другим европейцам. При этом еще в 2019 году, когда приезжала сюда впервые, многие местные спрашивали, что такое Россия. Однако теперь о ней знают больше. Граждан России, по словам Натальи, в Кигали живет больше сотни. Собираются они в основном на мероприятиях, организованных российским посольством.

"Мы планируем оставаться здесь, пока у мужа проект. Когда он закончится, мы будем думать дальше", - отвечает Наталья на вопрос о планах семьи на будущее. Она говорит, что ей нравится Руанда, хотя у нее, как у мамы, вызывает беспокойство уровень образования в средних и старших классах местных школ.

Обучение гостиничному делу в Малайзии

Иван - студент из России, который переехал в столицу Малайзии Куала-Лумпур в августе 2023 года. "Я оказался тут, потому что поступил в университет на бакалаврскую программу по гостиничному делу", - делится он в разговоре с DW. По его словам, он хотел поучиться в Азии, а конкретную страну выбирал по двум критериям: качество образования и возможность комфортно жить в ней без знания местного языка.

Столица Малайзии Куала-Лумпур (фото из архива) Фото: Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

"Россиян здесь достаточно мало", - говорит Иван. В университете обучаются тысячи студентов, однако всего несколько из них из России. "Малайцы ко мне относятся достаточно хорошо. <…> Очень часто в их жизни ты первый русский, с которым они увиделись вживую. Но среднее отношение ко мне очень хорошее", - поясняет он.

Тем не менее, признается Иван, оставаться в Малайзии после конца обучения он не планирует. Основная причина - тяжелый климат: "Здесь <…> очень жарко и нет сезонности. Средняя температура - 30 градусов, что в начале января, что в начале июля". В беседе с DW молодой человек делится, что после Малайзии надеется перебраться в Латинскую Америку.

Развитие русскоязычного сообщества в ЮАР

Константин живет в ЮАР уже почти три года. Впервые он приехал в страну как турист еще семь лет назад и, как рассказал в интервью DW, сразу понял, что вернется. "После этого прилетал сюда зимовать по 3-4 месяца, живя в России. Но со временем перестал осознавать четко, где находится мой дом, <…> а где я турист", - говорит он. Константин рассказывает, что в ЮАР у него даже родилась дочь, однако никаких привилегий ни ей, ни семье в целом это не дало.

Сейчас Константин ведет блог в соцсетях о Кейптауне под названием "Кейптауниан", через который аккумулирует в стране русскоязычное сообщество. "Чем больше сюда приезжает русскоговорящих, <…> тем больше появляется возможностей зарабатывать", - делится он с DW. В первую очередь Константин, по его словам, занят в туристической сфере, но также помогает приехавшим в страну иммигрантам и путешественникам с оформлением документов.

Кейптаун, ЮАР (фото из архива) Фото: Fokke Baarssen/Zoonar/picture alliance

"Местные относятся к русскоговорящим прекрасно", - рассказывает мужчина. "Они не видят проблем с этим (мигрантами - Ред.), потому что здесь нет огромных потоков, не меняются цены на жилье", - продолжает он. Кроме того, по словам Константина, местные жители далеки от российской новостной повестки. Русскоязычное сообщество в Кейптауне по приблизительным подсчетам Константина, насчитывает порядка трех тысяч человек и "растет на глазах". "(Количество русскоязычных в стране - Ред.) меняется очень сильно в зависимости от сезона", - рассказывает он.

По словам Константина, все больше россиян приезжают в Кейптаун, чтобы строить там бизнес. "С тем уровнем сервиса, который здесь есть, конечно, легко быстро выйти на какой-то хороший уровень, если подобрать правильный ключик", - поясняет он. "Я планирую связывать свое будущее с ЮАР, потому что хочу, чтобы об этом месте узнало как можно больше людей", - подытоживает Константин.

Сопровождение родов в Панаме

Анастасия переехала с мужем и детьми в Панаму чуть больше двух лет назад по работе, рассказывает она в интервью DW. "Я здесь себя нашла и стала работать доулой - сопровождаю роды в Панаме". Девушка говорит, что в страну часто прилетают рожать, так как это позволяет получить паспорт ребенку. "А я выступаю в качестве переводчика с английского и испанского и сопровождаю женщин", - рассказывает она о своей работе на новом месте.

Столица Панамы (фото из архива) Фото: Uwe Gerig/picture alliance

По словам Анастасии, русскоязычных в Панаме мало - не больше 2000 человек. "Кто-то собирает какие-то мероприятия, но какого-то дружного сообщества скорее всего нет", - говорит она. "Люди очень доброжелательные и искренние, - рассказывает девушка и продолжает, - Панамцы, наверное, самые добрые люди, которых я встречала в своей жизни. Искренние и настоящие. Но они вообще не знают, что сейчас в мире происходит и отстранены от новостей от слова "совсем".

"Нам в Панаме нравится", - подытоживает Анастасия. "Было бы здорово посмотреть еще какие-то страны, но в Панаме нам очень хорошо, и мы хотим остаться пока тут", - добавляет она.