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Фото: Muhammed Ibrahim Ali/ZUMA Wire/IMAGO
ПолитикаРоссия

RT остановила сотрудничество с телеведущим Красовским

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Резонансный скандал вызвал призыв Антона Красовского убивать украинских детей, "ставших жертвами пропаганды". Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудничество с журналистом остановлено.

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Российская государственная телекомпания RT "остановила сотрудничество" с телеведущим Антоном Красовским спустя четыре дня после того, как тот в эфире призвал "топить" и "сжигать" украинских детей. Об этом сообщила в ночь на понедельник, 24 октября, главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - сказала Симоньян. Ни она, ни другие сотрудники компании не могут позволить, "чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", пояснила главред RT.

Реакция Красовского

Сам Красовский, комментируя свои слова об украинских детях, сказал, что ему "по-настоящему неловко" и что он "не увидел границы". "Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", - пояснил журналист. Он попросил прощения у всех, "кто обалдел" от его слов. "Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", - написал он в своем Telegram-канале.

20 октября на телеканале RT в эфир вышла программа "Антонимы", где Красовский беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко. В ходе разговора Красовский предложил убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды.

"Вот прям топить этих детей, топить, - заявил он. - Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал "москали оккупировали" и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением". Лукьяненко ответил, что на Руси традиционно использовали розги, на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: "У них там каждая изба называется "смерекова хата". И вот прям в эту "смерекову хату" забивать и жечь".

На фоне скандала, вызванного словами Красовского, RT удалила запись эфира, но в сети остались доступны выдержки из программы.

Украина призвала запретить RT во всем мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после высказываний Красовского призвал запретить RT во всем мире. "Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом), ничего общего со свободой слова", - заявил Кулеба.

О скандальных фразах Антона Красовского сообщили ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Reuters, телеканалы Fox News и Al Arabiya, газеты The Telegraph, The Guardian и другие. Некоторые издания обратились к RT за комментариями, после чего стало известно об "остановке сотрудничества" телеканала с Красовским.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить "доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала", сообщили в СК. Там отметили, что пользователи соцсетей просили Бастрыкина проверить высказывания Антона Красовского.

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