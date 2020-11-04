Рождественские елки - органический деликатес (фото)

Берлин • Долгожданное событие наконец-то произошло в Берлинском зоопарке (Zoologischer Garten Berlin) - старейшем в Германии, где после окончания рождественских и новогодних праздников животных накормили елками. Как сообщает информационное агентство dpa, несмотря на то, что зоопарк для посетителей во время локдауна закрыт, здесь решили не отказываться от давней традиции. Как видно на фотографиях, обитатели были рады этим органическим деликатесам - они пришлись и по вкусу, и по душе.

Обитатели второго берлинского зоопарка, расположенного в районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin-Friedrichsfelde), свои вкусные и аппетитные елки тоже получили - несколько дней назад, так что их давно уже съели.

Животным дают только деревья, которые были срублены, но не проданы. Использованные елки от частных лиц зоопарки не принимают, так как на ветках могут остаться незамеченными крепления от игрушек, украшения, полоски елочного дождя или мишуры.

Рождественские елки в Берлинском зоопарке. Фотографии

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