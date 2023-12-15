Рождественский рынок в Херне. Фотографии
Этот популярный рождественский базар проходит в немецком городе Херне в Рурской области.
Рождественский рынок Cranger Weihnachtszauber работает в городе Херне на территории, где летом в здешнем районе Кранге проходит большой народный праздник Cranger Kirmes.
Первый раз рождественский рынок организовали здесь в 2018 году. В 2023 году он стал самым популярным в Германии по статистике просмотров постов в TikTok, обогнав рынки в Берлине и Франкфурте-на-Майне.
Так это место выглядит днем сверху, однако самое интересное начинается здесь в предпраздничные недели ближе к вечеру.
Один из популярных моментов программы - эффектное прибытие рождественского деда по воздуху на оленьей упряжке.
Эта фотография праздничного парада была сделана во время открытия рождественского рынка в Херне в 2023 году.
Рынок в Херне сочетает в себе традиции рождественских базаров и народных ярмарок, на которых можно хорошо развлечься и покататься на аттракционах.
Согласно данным организаторов, на территории рынка работает около сотни аттракционов - колесо обозрения, карусели и так далее.
В 2019 году перед началом пандемии здесь побывало около 225 тысяч человек. Вход на рынок - платный, два евро для всех посетителей старше четырех лет.
В этом ярмарочном шатре проходят разные представления для детей и вечера для взрослых.
Далеко не каждый рождественский рынок (вернее - где еще такое увидишь?!) может предложить своим посетителям такой особый сервис - возможность погреться в мобильной сауне с глинтвейном…