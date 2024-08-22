Роют тоннели. Где в Украине россияне используют эту тактику

Российские военные в Украине хвастаются сооружением подземных тоннелей для скрытого проникновения через линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесения удара с тыла. Эта тактика применялась во многих войнах. Насколько ВСУ готовы к таким действиям противника на фронте и как этому можно противодействовать?

Как влияют тоннели и подкопы на фронт

В конце июня Минобороны РФ заявило, что в Донецкой области российские войска захватили "большой опорный пункт ВСУ" возле села Пивничное на окраине Торецка. Якобы это сделали штурмовики ЧВК "Ветеран", используя подземный тоннель, "протяженностью более трех километров вдоль канала Северский Донец". По данным российского оборонного ведомства, по этому тоннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. "Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", - утверждает Минобороны РФ. Кадры этого подземного прохода показали российские военкоры. По их данным, под бетонными бункерами и минными полями был выкопан вручную ход шириной 90 сантиметров и высотой полтора метра.

Украина официально не комментировала эти российские заявления. Однако, по данным украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, "тоннель, сработав один раз, потерял свое значение". Он также рассказывает, что российские войска потеряли под Торецком целые подразделения 132-й бригады "Беркут", 101-го полка, 109-го полка, и группы ЧВК "Ветеран".

Разрушенные в ходе военных действий дома в Торецке (июнь 2024 года) Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Подземные проходы россияне используют не впервые. Осенью прошлого года во время боев за Авдеевку штурмовики отряда "Ветераны" под землей пробрались в один из районов Авдеевки, который известен как "Царская охота". Однако в том случае они не рыли тоннель, а использовали длинный участок заброшенного подземного трубопровода. Как утверждает российская пропаганда, войска РФ около месяца чистили найденную трубу, оборудовали подачу кислорода, вырезали проходы, а звуки работ маскировали под активным артиллерийским и минометным огнем. В этой операции якобы было задействовано 150 российских военных, которые преодолели около двух километров по трубе и вышли в тыл к украинским войскам. При этом вылазка удалась с третьей попытки, до этого российские военные сталкивались с затоплением и нехваткой воздуха. Сейчас, по утверждению российских СМИ, этот проход закопали.

Речь идет о трубе, которая должна была соединять то ли Донецкую фильтровальную станцию, то ли водоем с Авдеевским коксохимическим заводом, отмечает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. DeepState подтверждает, что российским войскам тогда удалось достичь успеха и зайти в тыл украинской армии в районе "Царской охоты". "Последняя таким образом была полностью окружена врагом - часть защитников погибла, а другая попала в плен", - говорят исследователи.

Как использовали тоннели под Авдеевкой

Иван Секач, начальник пресс-службы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая в тот момент защищала Авдеевку в районе "Царской охоты", в разговоре с DW не подтвердил информацию DeepState об окружении и гибели украинских военных. Однако, по его словам, россияне действительно смогли воспользоваться тоннелем и выйти к позициям ВСУ. "Но не это стало критическим для захвата Авдеевки. Если бы у нас было достаточно боеприпасов и личного состава, то они бы не захватили позиции в том районе. Россияне захватили Авдеевку не благодаря подкопам, а когда отрезали пути снабжения", - отмечает он.

В Авдеевке 110-я бригада столкнулась и с другими случаями подкопов. "Однажды я приехал на командный наблюдательный пункт батальона, и как раз в тот день россияне благодаря подкопу заложили взрывчатку и взорвали нашу позицию. Там образовалась дыра, через которую они начали вылезать. Несколько оккупантов проскочили, а других уничтожили. Мы навели туда минометы, и как только там "птичка" (дрон. - Ред.) видела, что кто-то вылезал, сразу туда "наваливали". Затем те дыры засыпали", - рассказывает Секач.

Разрушенная в ходе боев Авдеевка (февраль 2024 года) Фото: TASS/dpa/picture alliance

Использование подкопов и тоннелей в генеральном штабе ВСУ фиксировали только в некоторых районах населенных пунктов на востоке Украины - в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно там "существовало много промышленных объектов с разветвленной сетью коммуникаций, в том числе и подземных, и противник активно их использует при ведении боевых действий". "Известны случаи, когда враг, с целью обеспечения скрытого перемещения в тактической глубине, обустраивал новые подземные ходы сообщения", - пояснили DW в Генштабе Украины.

В то же время на границе Черниговской и Сумской областей наличие сплошных лесных массивов, болотистой местности, мелких рек, водоемов и грунтовых вод не дают возможности подразделениям российских войск осуществлять подобные действия. "Обустройство подземного хода - сложная инженерная задача, выполнению которой должен способствовать ряд факторов, в частности, уровень грунтовых вод и состояние почвы, что ограничивает возможности врага в выборе районов проведения земляных работ", - отметили в ВСУ.

Подкопы - не новая тактика в войне

У России довольно сильные инженерные войска, убежден полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. "У них отработаны алгоритмы того, как выносить извлеченный грунт, рассеивать его для того, чтобы создавать маскировку. Потому что, вытянув грунт наружу, из-за разницы температур может образовываться пар, который будет заметен. Поэтому эту землю надо грузить в автомобили и вывозить", - говорит он в разговоре с DW. Непосредственно рытье тоннелей происходит руками, ведь шахтный комбайн слишком шумный, чтобы использовать его в зоне боевых действий.

Тактика подкопов не является изобретением россиян, ее применяют уже не одну сотню лет. Например, во время Первой мировой войны, а американцы сталкивались с подкопами во время вьетнамской войны. Случаи подкопов в российско-украинской войне были еще до полномасштабного вторжения. Еще в 2016 году украинские военные рассказывали, что в поселок Широкино диверсионные группы и снайперы проникают через подкопы. Также во время обороны Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах обе стороны активно использовали подземные коммуникации.

Украинский солдат в подземном укрытии под Бахмутом Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

Впрочем, в нынешней ситуации украинская армия не использует подкопы, отмечает Секач. "Россияне копают, потому что им надо наступать, и они несут большие потери. Если бы у нас была похожая ситуация, когда людей много, но продвигаться не могут из-за прочных линий обороны, я думаю, что мы также применяли бы эту тактику", - объясняет он. По мнению военного, эффективность подкопа сомнительна, потому что эта военная хитрость не решит ход войны или ситуацию на фронте. "Это может улучшить ситуацию на участке фронта 300 метров, максимум до километра. Вылезли возле одной посадки, пробежали еще километр, а потом смерть. Ведь там начинается следующая линия обороны", - говорит Секач.

Противодействие использованию подземных коммуникаций

Выявить каждый тоннель и заминировать подходы невозможно, замечает Грабский. "Не надо создавать специальные туннельные батальоны. Есть буквально несколько эпизодов, когда россияне делают тоннели. Это нестандартные методы, а по своему определению они являются очень ограниченными. Обязанность командира и личного состава - изучать свою местность. Знать, где ты работаешь, что там есть и что тебе может угрожать", - подчеркнул он.

В Генштабе ВСУ отказались рассказывать о методах борьбы с туннельной тактикой РФ, но заверили, что "внедряется весь комплекс мер для заблаговременного выявления и нейтрализации попыток обустройства подземных коммуникаций российскими оккупационными войсками". "Учитывая перспективу доминирования ударных дронов, в ближайшее время на поле боя создадутся объективные условия, которые максимально ограничат открытое перемещение пехоты на линии боевого соприкосновения", - прогнозируют в ВСУ.