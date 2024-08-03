  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Ростовскую область атаковали десятки беспилотников

Павел Мыльников
3 августа 2024 г.

В Каменском и Морозовском районах горят склады, сообщил губернатор Голубев. Собеседники Astra говорят, что объектом атаки БПЛА стал военный аэродром под Морозовском и комбинат "Атлас" Росрезерва.

https://p.dw.com/p/4j4Pc
Украинский БПЛА
Украинский БПЛАФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Ростовская область в ночь на субботу, 3 августа, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, заявил губернатор региона Василий Голубев. На объектах вспыхнул пожар, с которым борются службы экстренного реагирования, добавил чиновник.

Спустя два часа Голубев заверил в отсутствии жертв и пострадавших и обвинил в налете Украину. По словам губернатора, над регионом было зафиксировано 55 дронов.

Astra: Пожар на аэродроме и предприятии Росрезерва

Объектом воздушной атаки стал военный аэродром под Морозовском, пишут Telegram-каналы Astra и Mash со ссылкой на местных жителей. На опубликованных видеороликах видны горящие постройки. Очевидцы предполагают, что огнем охвачены складами с боеприпасами или цистерны с топливом.

В Каменском районе пожар вспыхнул на территории комбината "Атлас" Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), передают собеседники Astra. Это предприятие специализируется на хранении нефтепродуктов, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения министерства обороны РФ и Росрезерва, уточняет газета "Земля".

Налеты на другие российские регионы

Тем временем Минобороны России отчиталось об уничтожении 75 БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 36 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь - над Курской, девять - над Белгородской, 17 - над Орловской, два - над Рязанской областями и по одному БПЛА - над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Власти большинства этих регионов, за исключением Курской области и Краснодарского края, заверили в отсутствии пострадавших. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Губкинском городском округе.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из главных целей для ударов ВСУ на территории РФ. Украинская сторона использует для атак дроны. Россия тем временем продолжает наносить удары по разным регионам Украины. В очередной раз атаке подверглась Одесса. В городе повреждены жилые и административные здания. Целью ударов снова стала и Харьковская область.
Политика1 мая 2024 г.28:55 мин.
Белгород после обстрелов, 16 марта 2024 года

"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

Обстрелы Белгорода и приграничных регионов России продолжаются уже вторую неделю. Повлияет ли перенесение боевых действий на территорию РФ на общий ход войны? DW собрала мнения экспертов.
Конфликты22 марта 2024 г.
Показать еще