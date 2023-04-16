Рост жертв в Славянске и другие события 417-го дня войны

На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 16 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Число погибших в результате ракетного удара ВС РФ по Славянску 14 апреля возросло до 15, ранены 24 человека. Об этом в Telegram написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, спасательные работы в районе пятиэтажки в переулке Парковый завершены.

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации региона Юрий Малашко. По его словам, в Камышевахе пострадало здание церкви (служба там не велась), а также находившиеся рядом дома.

Российские войска нанесли артиллерийский удар по храму в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак. "Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина госпитализирована", - написал Лысак. По его словам, в городе также повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередачи, уничтожена одна хозяйственная постройка, еще четыре получили повреждения.

В ночь на 16 апреля под обстрел попал Снигиревский район Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. По его данным, в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Донецк подвергся обстрелу в пасхальную ночь, в свою очередь заявил глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, взрывы произошли возле Спасо-Преображенского собора, где в этот момент проходило богослужение. Погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, заявил Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Пасхи, отмечавшейся православными христианами. "Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость", - подчеркнул глава государства. Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, также указал Зеленский в вечернем видеообращении. Он призвал все страны - участницы альянса на саммите в июле в Литве подтвердить приверженность этой позиции, "в которой нуждается европейская безопасность". Зеленский также назвал "абсолютно реалистичной и целиком конкретной” украинскую формулу мира.

Основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВС Украины в сводке. По его данным, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий корпусом Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, с высокой степенью вероятности вновь привлечен к выполнению важных задач в войне против Украины, написало министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Теплинский, который, по данным Лондона, был отстранен от командования в январе, вероятно, является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, пользующихся большим уважением среди рядового состава, указало британское ведомство. "Его бурная карьера последнего времени указывает на острую напряженность между фракциями в российском Генеральном штабе относительно военного подхода России к Украине", - отметили в Лондоне. Там добавили, что роль Теплинского вряд ли ограничится исключительно лишь командованием подразделениями ВДВ.

Партия "Единая Россия" (ЕР) намерена выставить россиян, которые воевали в Украине, кандидатами на выборах в 2023 и 2024 годах, написал в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Таким образом она попытается утвердиться как партия войны, считают эксперты. Кремль стремится использовать кандидатов, воевавших в Украине, в качестве публичного лица "Единой России" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить ЕР как политическую партию, возглавляющую провоенное движение. Другая цель Кремля - задобрить ультранационалистическое сообщество, не выполняя при этом его радикальных требований, указывалось в обзоре ISW.

ФРГ получила 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) получило 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине. Такая информация поступала, в том числе от украинских беженцев и от жителей ФРГ, говорится в ответе министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага Гюнтера Крингса (Günter Krings).

В BKA заявили, что оказывают техническую поддержку украинским следователям, закупая и предоставляя материалы для судебно-медицинской экспертизы. В 2022 году BKA закупило такое оборудование на 11,5 млн евро, отчитались в ведомстве.

Возвращение военнопленных Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину возвращены 2235 военнопленных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Весной 2022 года оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными", - подчеркнула Маляр.

Между тем Украина в рамках нового обмена пленными возвращает 130 человек, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Обмен проходил в течение нескольких дней, отметил он. В то же время Ермак не уточнил, сколько человек были переданы РФ.

Тем временем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с утверждением, что возвращение военнопленных Украине по случаю праздника Пасхи произошло по его поручению. Такая версия озвучена в видео, опубликованном его пресс-службой. О том, что передать военнопленных "поручил Пригожин", написало и российское агентство ТАСС. Минобороны России на момент появления комментария Пригожина не комментировало передачу.

Посредническая инициатива лидера Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выступить посредником для достижения мира в агрессивной войне России против Украины. Лула да Силва заявил, что говорил с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном о создании посреднической группы. Она может быть сформирована по аналогии с "большой двадцаткой", считает бразильский лидер. "G-20 была создана для спасения (мировой. - Ред.) экономики, которая находилась в кризисе", - напомнил он. Теперь важно создать "G20 другого рода, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир", подчеркнул да Силва.

Еврокомиссия осудила отказ Польши и Венгрии ввозить зерно из Украины

Односторонние действия государств - членов Европейского Союза в области торговли являются неприемлемыми. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК). Его комментарий последовал за тем, как Польша и Венгрия объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местных сельскохозяйственных секторов. В Брюсселе осведомлены о "заявлениях Польши и Венгрии". "В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы", - указал представитель ЕК. "В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - подчеркивалось далее в заявлении.

Правительство Польши запретило ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции, заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский 15 апреля. По его словам, шаг необходим для защиты польского сельскохозяйственного сектора, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции.

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. С соответствующим заявлением выступил 15 апреля венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Запрет обеих стран, предположительно, будет действовать до 30 июня. По данным госагентства "Укринформ", министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский должен встретиться с польским коллегой Робертом Тэлюсом 17 апреля в Польше и обсудить вопрос транзита.

Путин встретился с министром обороны Китая

Сотрудничество России и Китая по линии военных ведомств идет очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин. Он встретился с министром обороны КНР Ли Шанфу. "По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - заявил Путин.

"После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - в свою очередь указал китайский министр на переговорах в Кремле.

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