Рост цен на продовольствие, или Правила экономики от Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал причиной роста цен на продукты питания жадность производителей и торговых сетей. Экономика по-кремлевски - наука несложная, считает Сергей Елкин.
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