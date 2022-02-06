 Россию демилитаризируют. Парад санкций. Вперед в каменный век – ″Заповедник″, выпуск 209, 20.03.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 21.03.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Россию демилитаризируют. Парад санкций. Вперед в каменный век – "Заповедник", выпуск 209, 20.03.22

Шойгу и Лавров с докладом об "успехах" российской армии. Байден и Шольц обсуждают, с кем еще можно вести переговоры. Национализация и тайный заговор элит.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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