Российской корпорации ВЭБ не удалось оспорить санкции ЕС

Cуд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге в среду, 12 июня, отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Совету ЕС. В иске содержалось требование исключения из санкционного списка ЕС. "Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС", - сказано в решении суда.

Минфин США: ВЭБ играет особую роль в поддержании обороноспособности России

Санкции Евросоюза в отношении ВЭБ были введены практически сразу после начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2022 года. Министерство финансов США тогда отмечало, что госкорпорация является государственным учреждением, которое играет особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. ВЭБ.РФ также обслуживал государственный долг, финансировал экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. В марте 2022 года Евросоюз принял решение отключить ВЭБ.РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Госкорпорация в суде ЕС попыталась оспорить санкции и отключение себя от SWIFT. Слушания по этому делу прошли в январе 2024 года.

Из материалов суда следует, что госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав на то, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом.

ЕС готовит новый пакет санкций

С начала войны России против Украины Совет ЕС утвердил 13 пакетов санкций, под ограничениями находятся более двух тысяч физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В настоящее время идет согласование 14-го пакета санкций. По данным издания EUobserver, под ограничения подпадут 52 российские и зарубежные компании. Согласовать новые санкции планируется до июля.