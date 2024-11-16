Z-блогера Гузенко отправили на войну - вместо заключения

Суд в Новопавловске единогласно удовлетворил ходатайство провоенного блогера Егора Гузенко (псевдоним - Егор Тринадцатый) об отправке на фронт в зону боев в Украине - взамен тюремного заключения. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в Telegram-канале "Тринадцатый".

По его данным, в ближайшее время Гузенко будет включен в состав одного из штурмовых подразделений ВС РФ.

"Полтора месяца нервотрепки, и все-таки нам удалось переломить эту несправедливость", - говорится далее в сообщении.

Z-блогер Тринадцатый неоднократно критиковал Минобороны РФ

По данным Telegram-канала Baza, Гузенко задержали 5 октября в Новопавловске, он находился в розыске по делу о "хулиганстве". По данным следствия, при задержании он оказал сопротивление, после чего возбудили еще одно дело - по статье о "нападении на сотрудника полиции".

У Telegram-канала "Тринадцатый" - свыше 287 тыс. подписчиков.

Гузенко неоднократно критиковал Минобороны РФ и ранее поддерживал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В июле 2023 года власти задержали бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), поводом для уголовного преследования послужили его посты в Telegram. В конце января 2024 года он был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии. При этом, по словам его супруги Мирославы Регинской, позднее Стрелкову отказали в отправке из колонии на войну в Украине.