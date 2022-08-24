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Фото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance
ПолитикаРоссия

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Анастасия Аринушкина
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 августа.

https://www.dw.com/ru/rossijskogo-posla-vyzvali-v-mid-cehii/a-62918593

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

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Посла РФ в Праге Александра Змеевского вызвали в чешский МИД после слов российского постпреда в ООН Василия Небензи, который назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной. "Если Россия хочет говорить о терроризме, она должна подмести свой собственный порог", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Число погибших после удара войск РФ по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине возросло до 22, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Изначально сообщалось о не менее 15 погибших и 50 раненых.

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

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