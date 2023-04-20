Российский военный самолет Су-34 уронил бомбу на Белгород

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 апреля.

На 422-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 21 апреля (время московское).

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Киевская областная военная администрация предупредила граждан об угрозе атаки вражеских дронов.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что это связано со взлетами в России самолетов МиГ-31К , способных нести ракеты "Кинжал".

Российский военный самолет Су-34 уронил авиабомбу на Белгород

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В российских и украинских Telegram-каналах появились видеозаписи взрыва, прозвучавшего вечером 20 апреля на одном из перекрестков в центре Белгорода, а также фотоснимки воронки радиусом примерно 20 метров, образовавшейся после этого взрыва. Рядом с воронкой стояли несколько поврежденных машин. На одном из снимков виден автомобиль на крыше магазина "Пятерочка", отброшенный туда взрывной волной.

Министерство обороны России заявило, что причиной взрыва стал "нештатный сход авиационного боеприпаса" во время "полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород". Никаких подробностей оно не указало, добавив лишь, что "проводится расследование".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека: "Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте". Кроме того, по словам Гладкова, повреждены четыре квартиры в многоэтажном доме и четыре автомобиля.

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Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства (EDA), сообщила радиостанция RTV SLO со ссылкой на министерство обороны страны. В этом проекте, предусматривающем поставку Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев, участвуют 23 государства Евросоюза, а также Норвегия. В Минобороны Словении отметили, что подписание проектного соглашения не влечет финансовых обязательств для Любляны, поскольку оно лишь закладывает основу для сотрудничества.

Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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