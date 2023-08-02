Российский удар по Измаилу и другие события 525-го дня войны

При ударе ВС РФ по порту Измаила пострадали 40 тонн зерна. В Белгородской и Брянской областях вооружают тероборону. Эрдоган призывает Путина не обострять ситуацию в Черном море.

На 525-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 2 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Ущерб 40 тоннам зерна в порту Измаила

Во время ночных ударов дронами-камикадзе по Измаилу Одесской области были нанесены серьезные повреждения трехэтажному зданию морского вокзала и административному зданию Дунайского пароходства, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, по данным министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на складах и в элеваторах в порту Измаила было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для стран Африки, Китая и Израиля.

Ход военных действий

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 23 ударных иранских беспилотника типа Shahed, которые использовала Россия, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ .

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, особенностью последней российской ночной атаки на Украину было то, что дроны запускались сразу с трех направлений: из Курской области, с полигона Чауда в аннексированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Целью противника была портовая инфраструктура Украины, указал Игнат.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки ВС РФ нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам страны 5 ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 36 обстрелов украинских целей из ракетных систем залпового огня (РСЗО). При этом пострадали и гражданские лица, следует из документа.

По сведениям украинской стороны, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения. Авиация сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу россиян, отмечается в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили 20 артиллерийских установок РФ на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов ВС РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

В свою очередь Минобороны России в вечерней сводке указывает, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжали "безуспешные попытки наступательных действий" на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Лиманском направлениях. Российские же войска вели успешные наступательные и оборонительные действия на этих направлениях фронта и уничтожили большое количество живой силы и вооружений противника, утверждают в российском Минобороны.

Возобновление Россией наступательных действий на Купянском направлении в Харьковской области подтвердил в телеэфире губернатор региона Олег Синегубов. Он назвал ситуацию "сложной, но контролируемой", отметив, что необходимости в организованной эвакуации гражданского населения пока нет.

Ситуация в Черном море

Кроме прочего, в вечерней сводке Минобороны РФ отмечается, что в ночь на 2 августа Украина предприняла "очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря". "Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", - заявляют в российском оборонном ведомстве.

Ранее в тот же день, 2 августа, пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта между Россией и Украиной в Черном море. При этом Эрдоган пообещал приложить усилия для возрождения "зерновой сделки", подчеркнули в его пресс-службе.

В РФ вооружают тероборону Белгородской и Курской областей

Как сообщают российские информагентства, в Белгородской области бойцам территориальной самообороны было передано оружие и оборудование: им вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

"Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - прокомментировал это решение пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как напоминают "Важные истории" , 25 июля Государственная дума приняла закон, который разрешает губернаторам создавать свои аналоги военных компаний, а затем передавать им боевое оружие. Однако на сегодня он еще не вступил в силу.

В тот же день, 2 августа, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что первое подразделение добровольной народной дружины в регионе оснащается стрелковым оружием.

По его словам, первая партия уже поступила на базу, в ближайшее время количество оружия планируют увеличить до 300 единиц. Старовойт отметил, что в добровольную дружину зачислены 3000 человек.

Поджоги военкоматов в России

Между тем в России фиксируют новые случаи поджогов военкоматов. Утром 2 августа во Всеволожске Ленинградской области был задержан 76-летний мужчина, бросивший, по предварительным данным, в здание военкомата две бутылки с зажигательной смесью.

В тот же день и предыдущей ночью были зафиксированы нападения на военные комиссариаты в Находке (Приморский край) и подмосковном Подольске.

По подсчетам "Медузы", с 29 июля поджечь военкоматы в России и аннексированном Крыму пытались не меньше 28 раз.

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