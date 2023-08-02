Российский удар по Измаилу и другие события 525-го дня войны
На 525-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 2 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.
Ущерб 40 тоннам зерна в порту Измаила
Во время ночных ударов дронами-камикадзе по Измаилу Одесской области были нанесены серьезные повреждения трехэтажному зданию морского вокзала и административному зданию Дунайского пароходства, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Кроме того, по данным министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на складах и в элеваторах в порту Измаила было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для стран Африки, Китая и Израиля.
Ход военных действий
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 23 ударных иранских беспилотника типа Shahed, которые использовала Россия, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, особенностью последней российской ночной атаки на Украину было то, что дроны запускались сразу с трех направлений: из Курской области, с полигона Чауда в аннексированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Целью противника была портовая инфраструктура Украины, указал Игнат.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки ВС РФ нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам страны 5 ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 36 обстрелов украинских целей из ракетных систем залпового огня (РСЗО). При этом пострадали и гражданские лица, следует из документа.
По сведениям украинской стороны, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения. Авиация сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу россиян, отмечается в сводке.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили 20 артиллерийских установок РФ на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов ВС РФ, сообщает Генштаб ВСУ.
В свою очередь Минобороны России в вечерней сводке указывает, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжали "безуспешные попытки наступательных действий" на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Лиманском направлениях. Российские же войска вели успешные наступательные и оборонительные действия на этих направлениях фронта и уничтожили большое количество живой силы и вооружений противника, утверждают в российском Минобороны.
Возобновление Россией наступательных действий на Купянском направлении в Харьковской области подтвердил в телеэфире губернатор региона Олег Синегубов. Он назвал ситуацию "сложной, но контролируемой", отметив, что необходимости в организованной эвакуации гражданского населения пока нет.
Ситуация в Черном море
Кроме прочего, в вечерней сводке Минобороны РФ отмечается, что в ночь на 2 августа Украина предприняла "очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря". "Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", - заявляют в российском оборонном ведомстве.
Ранее в тот же день, 2 августа, пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта между Россией и Украиной в Черном море. При этом Эрдоган пообещал приложить усилия для возрождения "зерновой сделки", подчеркнули в его пресс-службе.
В РФ вооружают тероборону Белгородской и Курской областей
Как сообщают российские информагентства, в Белгородской области бойцам территориальной самообороны было передано оружие и оборудование: им вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.
"Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - прокомментировал это решение пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как напоминают "Важные истории", 25 июля Государственная дума приняла закон, который разрешает губернаторам создавать свои аналоги военных компаний, а затем передавать им боевое оружие. Однако на сегодня он еще не вступил в силу.
В тот же день, 2 августа, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что первое подразделение добровольной народной дружины в регионе оснащается стрелковым оружием.
По его словам, первая партия уже поступила на базу, в ближайшее время количество оружия планируют увеличить до 300 единиц. Старовойт отметил, что в добровольную дружину зачислены 3000 человек.
Поджоги военкоматов в России
Между тем в России фиксируют новые случаи поджогов военкоматов. Утром 2 августа во Всеволожске Ленинградской области был задержан 76-летний мужчина, бросивший, по предварительным данным, в здание военкомата две бутылки с зажигательной смесью.
В тот же день и предыдущей ночью были зафиксированы нападения на военные комиссариаты в Находке (Приморский край) и подмосковном Подольске.
По подсчетам "Медузы", с 29 июля поджечь военкоматы в России и аннексированном Крыму пытались не меньше 28 раз.
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