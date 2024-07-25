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Российский танк переехал автомобиль под Белгородом

Алексей Волошинов
25 июля 2024 г.

В селе Березовка Белгородской области российский танк переехал автомобиль. Погиб 73-летний водитель.

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Российские танки
Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Российский танк переехал автомобиль "Нива" в селе Березовка Борисовского района Белгородской области. Как сообщает местное издание "Пепел" в четверг, 25 июля, в результате ДТП от разрыва сердца погиб водитель машины. Telegram-канал Baza пишет, что жертвой стал 73-летний пенсионер.

Отмечается, что ДТП произошло в среду, 24 июля. "Пепел" пишет, что танк переехал "Ниву", а затем, судя по фото, остановился в ста метрах от автомобиля. При этом легковая машина двигалась по главной дороге, соблюдая правила дорожного движения, а танк, вопреки ПДД, не уступил ей дорогу. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что экипаж танка "находился в невменяемом состоянии".

По данным СМИ, власти пока никак не комментировали инцидент.

Не первое ДТП с танком

В начале июня этого года "Пепел" писал, что в Грайворонском районе Белгородской области российский танк раздавил автомобиль и попытался скрыться с места ДТП. Как и в инциденте в Березовке, водитель легковой машины погиб. Журналисты со ссылкой на свидетелей аварии сообщали, что военные в танке были пьяны.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заблокировал в социальной сети "ВКонтакте" пользователя, который спросил его об этом ДТП.

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