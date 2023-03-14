Российский Су-27 столкнулся над Черным морем с дроном США

На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 14 марта (время московское).

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Владимир Путин назвал "полной чушью" версию причастности некой "проукраинской группы" ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Взрыв "подобного рода, такой мощности, на такой глубине" могут совершить "только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1". "То, что это теракт, - это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - сказал президент РФ.

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В центре города Мелитополь, оккупированного российскими войсками, взорван автомобиль, в котором предположительно находился один из чиновников-коллаборантов. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Мелитополь и законный мэр Мелитополя Иван Федоров. По некоторым сведениям, машина принадлежит бывшему и. о. начальника местного управления ГСЧС Дмитрию Кучеркову, который согласился сотрудничать с оккупантами. В свою очередь член "главного совета" назначенной Россией "администрации Запорожской области" Владимир Рогов утверждает, что хозяин автомобиля - другой коллаборант, местный предприниматель Иван Ткач, владелец одной из самых крупных частных транспортных компаний города. По словам Рогова, взрыв совершен с помощью самодельного устройства.

Российский Су-27 столкнулся над Черным морем с дроном США

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Российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником. Инцидент произошел утром 14 марта. Командование вооруженными силами США в Европе заявило, что "два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию". Государственное агентство ТАСС тоже передало, что российские истребители Су-27 "перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper над водами Черного моря". Американское командование подчеркнуло, что "MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве" и что перед столкновением Су-27 несколько раз сливали топливо и "летели прямо перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом".

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Государственный концерн "Укроборонпром" начал производить снаряды калибра 125 мм для танковой пушки. "Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", - говорится в сообщении предприятия. Первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80 уже поставлена, добавили в концерне. О первом в истории страны запуске собственного производства артиллерийских снарядов и минометных мин "Укроборонпром" сообщал в ноябре прошлого года. Из соображений безопасности производство вынесено за пределы Украины, отмечает издание "Українські Новини".

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В результате взрыва в Новой Каховке 13 марта ранен заместитель главы "администрации" Каховского района оккупированной части Херсонской области Виталий Гура, передает Telegram-канал Baza. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда она остановилась возле столовой «Смачна краина». Чиновника доставили в больницу. В августе российские государственные СМИ уже сообщали о покушении на Виталия Гуру в частном доме в Новой Каховке, а через несколько дней - о его смерти. Но позже оказалось, что смерть Гуры была инсценирована ФСБ.

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По всей территории Украины уже в третий раз за сутки была объявлена воздушная тревога. Сигнал сирены зазвучал в 16.26 в Киеве и Винницкой области, но вскоре был дан по всем областям страны. Предполагается, что причиной стала активность российских истребителей МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал". Спустя 23 минуты начались отбои тревоги.

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В коалицию по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины входят уже 32 государства, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", - написал Кулеба в микроблоге Twitter.

Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

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Украинские войска продолжат оборонять город Бахмут, наступление на который российская армия ведет уже несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента страны по окончании заседания Ставки верховного главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского. "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания проанализировали обеспечение войск на передовой вооружением и боеприпасами. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

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Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших 4-6 недель, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении два закона об административной и уголовной ответственности за "фейки" и "дискредитацию добровольцев". Теперь норма административной статьи о "дискредитации" россйиской армии будет распространяться не только на военных, но и на "добровольческие формирования, организации или лица", которые оказывают "содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ". Наказание осталось прежним: штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч - для юрлиц.

В уголовном кодексе Госдума таким же образом обновила статьи о "фейках" и о "дискредитации". В обеих статьях УК также ужесточили максимальное наказание, а именно увеличив максимальный срок за "повторную дискредитацию" до 15 лет.

Украина обвинила двоих российских солдат в изнасиловании 4-летней девочки

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Прокуратура Украины обвинила двоих российских солдат в сексуализированном насилии в отношении жителей Бровар Киевской области, в том числе четырехлетней девочки, пишет агентство Reuters со ссылкой на документы обвинения. По данным следствия, 13 марта 2022 года пьяные российские военные "ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", избили отца девочки, после чего под дулом пистолета изнасиловали ее мать. После этого один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает ее женщиной" перед тем как подвергнуть насилию, утверждается в документах прокуратуры.

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в базах данных. На звонок ответил человек, назвавшийся братом Чернокнижного. "Он умер. Вы никак не можете связаться с ним", - ответил мужчина, плача, пишет Reuters.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ ) поручил в 2023 году в два раза увеличить объемы производства высокоточного оружия. По его словам, перед КТРВ "стоит очень серьезная задача и для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы".

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В принятой парламентом резолюции наемников обвиняют в "систематических серьезных преступлениях агрессии" в Украине. "Военнослужащие РФ и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов - что приравнивается к терроризму", - говорится в резолюции.

В постановлении также отмечается, что наемники "Вагнера" получают от правительства России военную технику и вооружение, проходят подготовку в структурах Минобороны РФ и представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Депутаты призвали парламенты других государств также объявить ЧВК террористической организацией.

Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

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