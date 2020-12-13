Российский режиссер Твердовский получил главный приз немецкого кинофестиваля

Российский режиссер Иван Твердовский в третий раз получил главный приз Котбусского кинофестиваля (FFC). Награда присуждена в субботу, 12 декабря, за его новый фильм "Конференция", в котором речь идет о трагедии, случившейся в 2002 году в Москве во время мюзикла "Норд-Ост" в театре на Дубровке и унесшей, по официальным данным, жизни 130 заложников.

Присуждая премию российскому режиссеру, жюри кинофестиваля сравнило его фильм с "природной стихией". Как отмечается в заявлении, картина является "размышлением о произошедшем 18 лет назад захвате заложников на Дубровке и спокойной работой по переживанию скорби на месте событий, тихий гнев которой не позволяет забыть о случившемся". Денежная часть премии составляет 25 тысяч евро.

Ранее Твердовский уже дважды получал главный приз Котбусского кинофестиваля: в 2014 году за фильм "Класс коррекции", а в 2016-м - за "Зоологию".

Фестиваль впервые проходит онлайн

30-й Коттбусский кинофестиваль в этом году из-за пандемии впервые проходит в онлайн-формате. В нем были представлены 150 фильмов. До 31 декабря их еще можно посмотреть на сайте фестиваля.

Фестиваль FFC был основан в 1991 году в бранденбургском городе Котбусе по инициативе движения киноклубов в бывшем ГДР. Он считается ведущим форумом восточноевропейского кинематографа, что объясняется как обширной программой, так и многообразием представленных стран.

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