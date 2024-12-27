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Российский обстрел Сумщины: более 300 взрывов, один погибший

Роман Сулима
27 декабря 2024 г.

За прошедшие сутки войска РФ атаковали 12 общин Сумской области, сообщила местная ОВА. Зафиксировано более 300 взрывов в ходе около 170 обстрелов. Есть значительные повреждения строений, один человек погиб.

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Разрушенный российским ракетным ударом жилой многоэтажный дом в Сумах, 17 ноября 2024 года
Последствия российской ракетной атаки на Сумы 17 ноября 2024 годаФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

В течение 1038-го дня агрессивной войны России против Украины российские войска атаковали различным видом оружия 12 общин Сумской области. Об этом в ночь на пятницу, 27 декабря, сообщила в Telegram Сумская областная военная администрация (СОВА). В Краснопольской общине "в результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Один гражданский человек погиб", говорится в сообщении.

Всего в течение суток россияне совершили 169 обстрелов, в ходе которых зафиксировано 311 взрывов. Наибольшей атаке подверглась Краснопольская община: по ней ВС РФ произвели минометные и артиллерийские обстрелы, пуски КАБ, атаки FPV-дронами и БПЛА. В Середино-Будской общине, где повреждены многоквартирный и частный дома, зафиксировали минометные обстрелы, атаки FPV-дронами и БПЛА. На эти две общины пришлось более половины взрывов в области.

В Киевской области работали силы ПВО, по Запорожью нанесен ракетный удар

По сообщению Киевской ОВА, в ночь на 27 декабря "зафиксировано движение вражеских БПЛА". "В регионе работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сказано в сообщении. Отбой воздушной тревоги был объявлен около 3.00 по местному времени.

По Запорожью ночью был нанесен ракетный удар - предварительно, баллистической ракетой. "В Запорожье россияне нанесли удар по городу. Враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области", - написал в Telegram около полуночи глава местной ОВА Иван Федоров. Он не уточнил подробностей удара, указав лишь, что "по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет", а "масштабы разрушений - устанавливаются".

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