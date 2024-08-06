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Российский обстрел Харькова: погиб один и ранены 12 человек

Сергей Гуща
6 августа 2024 г.

В Харькове продолжают разбирать завалы после утреннего ракетного удара РФ, под который попали жилые кварталы города.

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Обломки российских ракет, собранные в Харькове (фото из архива)
Обломки российских ракет, собранные в Харькове (фото из архива)Фото: Roman Goncharenko/DW

В Харькове погиб один и пострадали не менее 12 человек в результате российского ракетного обстрела, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 6 августа. По его словам, в городе продолжаются спасательные работы. "Под завалами - люди, делается максимум, чтобы им помочь", - сказал глава государства.

Российские войска утром во вторник ударили по Шевченковскому району Харькова ракетой "Искандер-М", сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов были спасены пять человек.

По данным прокуратуры Харьковской области, российские войска попали в район жилой застройки, повредив гражданскую инфраструктуру: здание поликлиники, офисные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. В жилых многоэтажках выбиты окна. Пострадали более 25 автомобилей.

В ночь на 6 августа Россия нанесла удар по Киевской области. ВС РФ выпустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

 

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