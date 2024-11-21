Российский активист Ширшиков попросил не обменивать его

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков получил пять лет за пост об убийстве провоенного блогера Владимира Татарского. Он попросил не включать его в список для возможного обмена заключенными с Западом.

Екатеринбургский активист Ярослав Ширшиков, осужденный на пять лет колонии из-за поста об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского, попросил полпреда президента РФ в Уральском округе Артема Жогу не включать его в списки на возможный обмен заключенными между Россией и странами Запада. На письмо Ширшикова в четверг, 21 ноября, обратило внимание издание "7×7".

"Я предпочитаю задавать вопросы властям моей страны без помощи иностранных правительств. А если, чтобы оставаться на Родине и быть со своим народом в самую трудную минуту, я должен сидеть в тюрьме - я буду сидеть в тюрьме", - говорится в послании активиста.

Объясняя, почему он обращается к полпреду, Ширшиков пишет, что "Путин выдвинулся в президенты РФ через Жогу. Видимо, этот Жога умеет решать вопросики". "На самом деле, пишу именно полпреду по двум причинам. Во-первых: я с Путиным не разговариваю, а во-вторых: в папке с правовой информацией в камере нет контактов МИДа, который по слухам занимается подготовкой нового обмена", - говорится в письме. Жогу Ширшиков просит "доложить о своей воле" президенту.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 1 августа 2024 года. Россия передала Германии и США 16 человек, в том числе политзаключенных, в обмен на восьмерых осужденных на Западе россиян.

О возможном новом обмене, который может состояться в феврале 2025 года, рассказал адвокат осужденной по делу о госизмене гражданки США Ксении Карелиной Михаил Мушаилов.

Не включать себя в списки на возможный будущий обмен попросил и социолог Борис Кагарлицкий, осужденный на пять лет по статье об оправдании терроризма. По словам социолога, высылка неугодных власти граждан - одна из форм политических репрессий, которую следует осуждать. "Политзаключенным необходимо полноценное освобождение. Всем. И на Родине", - подчеркнул Кагарлицкий.

Дело Ярослава Ширшикова

Ярослава Ширшикова признали виновным в "оправдании терроризма" за пост в его Telegram-канале, опубликованный в день убийства Татарского 2 апреля 2023 года. В нем активист пишет, что он против того, "чтобы в городах что-то взрывалось и гибли люди", но "не испытывает и тени печали" в связи со смертью Татарского.

В марте 2023 года Ширшиков первым сообщил о задержании корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, впоследствии осужденного по обвинению в шпионаже и освобожденного в рамках масштабного обмена заключенными в августе 2024 года.