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Российский активист Ширшиков попросил не обменивать его

Сергей Ромашенко
21 ноября 2024 г.

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков получил пять лет за пост об убийстве провоенного блогера Владимира Татарского. Он попросил не включать его в список для возможного обмена заключенными с Западом.

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Колючая проволока в российской колонии для преступников
Колючая проволока в российской колонии для преступниковФото: Imago/Hohlfeld

Екатеринбургский активист Ярослав Ширшиков, осужденный на пять лет колонии из-за поста об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского, попросил полпреда президента РФ в Уральском округе Артема Жогу не включать его в списки на возможный обмен заключенными между Россией и странами Запада. На письмо Ширшикова в четверг, 21 ноября, обратило внимание издание "7×7".

"Я предпочитаю задавать вопросы властям моей страны без помощи иностранных правительств. А если, чтобы оставаться на Родине и быть со своим народом в самую трудную минуту, я должен сидеть в тюрьме - я буду сидеть в тюрьме", - говорится в послании активиста.

Объясняя, почему он обращается к полпреду, Ширшиков пишет, что "Путин выдвинулся в президенты РФ через Жогу. Видимо, этот Жога умеет решать вопросики". "На самом деле, пишу именно полпреду по двум причинам. Во-первых: я с Путиным не разговариваю, а во-вторых: в папке с правовой информацией в камере нет контактов МИДа, который по слухам занимается подготовкой нового обмена", - говорится в письме. Жогу Ширшиков просит "доложить о своей воле" президенту.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 1 августа 2024 года. Россия передала Германии и США 16 человек, в том числе политзаключенных, в обмен на восьмерых осужденных на Западе россиян.

О возможном новом обмене, который может состояться в феврале 2025 года, рассказал адвокат осужденной по делу о госизмене гражданки США Ксении Карелиной Михаил Мушаилов. 

Не включать себя в списки на возможный будущий обмен попросил и социолог Борис Кагарлицкий, осужденный на пять лет по статье об оправдании терроризма. По словам социолога, высылка неугодных власти граждан - одна из форм политических репрессий, которую следует осуждать. "Политзаключенным необходимо полноценное освобождение. Всем. И на Родине", - подчеркнул Кагарлицкий.

Дело Ярослава Ширшикова

Ярослава Ширшикова признали виновным в "оправдании терроризма" за пост в его Telegram-канале, опубликованный в день убийства Татарского 2 апреля 2023 года. В нем активист пишет, что он против того, "чтобы в городах что-то взрывалось и гибли люди", но "не испытывает и тени печали" в связи со смертью Татарского.

В марте 2023 года Ширшиков первым сообщил о задержании корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, впоследствии осужденного по обвинению в шпионаже и освобожденного в рамках масштабного обмена заключенными в августе 2024 года.

 

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