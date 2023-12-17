Войска РФ обстреляли Херсонскую и Сумскую области

По информации прокуратур двух областей Украины, в результате российских ударов с применением артиллерии погибли два человека и несколько получили ранения.

Российские войска утром в воскресенье, 17 декабря, нанесли удар по центральной части Херсона, в результате чего погиб 81-летний мужчина, "который шел по улице", сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram. Кроме того, по ее данным, во время утреннего обстрела села Дарьевка Херсонской области ранения получили шестеро полицейских. О разрушениях информации нет.

Под удар войск РФ также попал город Краснополье Сумской области, который был обстрелян днем из самоходной артиллерийской установки, сообщила в Telegram Сумская областная прокуратура. Один из снарядов попал в частный жилой дом, погибла 69-летняя женщина. В результате обстрела были повреждены три частных дома и два автомобиля.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении Херсонской прокуратуры.

Сумская прокуратура во взаимодействии с другими правоохранителями документирует последствия обстрелов: "Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области".

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