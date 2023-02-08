На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 8 февраля. (время московское).

"Рельсовых партизан" приговорили к 14 и 16 годам колонии

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В Беларуси приговорили к длительным срокам лишения свободы двух "рельсовых партизан", сообщила правозащитная организация "Вясна" на своем сайте. Жители Мозыря - 34-летний Сергей Плешкун и 45-летний Юрий Сельвич - получили 16 и 14 лет в колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на железнодорожной дороге. Приговор вынес Гомельский областной суд в закрытом режиме. Окончательное обвинение им было предъявлено по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе, акт терроризма, содействие экстремистской деятельности, разжигание социальной вражды.

Как утверждает обвинение, с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич приобрели компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" и пиротехническое изделие с целью их последующего использования при совершении теракта, нападении на сооружения, учреждения, транспортные средства, а также сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Плешкун в Тelegram-канале, признанном экстремистским формированием, сообщил о дате и времени перемещения военной техники, военизированных подразделений и военнослужащих. Он также нанес краской на заборе одного из предприятий Мозырьского района "циничные рисунки и надписи, в которых дал негативную оценку жителям иностранного государства".

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В среду российские войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего были ранены восемь человек, сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его данным, около 11 часов утра под обстрел попало село Варваровка Чугуевского района, ранения получили пять человек. Около полудня войска РФ нанесли удар по городу Волчанск. Там осколочные ранения получил 52-летний сотрудник Облэнерго, 47-летняя женщина и 10-летний подросток.

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В Киеве местный житель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщила городская прокуратура в Facebook. Суд признал его виновным в том, что он передавал позиции ВСУ россиянам. По данным прокуратуры, 58-летний киевлянин создал Telegram-канал, в котором публиковал сведения о расположении военной техники и подразделений украинской армии на территории города. Позже российские войска наносили удары по этим координатам, в результате погибли два и были ранены четыре человека, утверждает сторона обвинения. По ее данным, подсудимый также размещал в Telegram-канале текстовые сообщения антиукраинского характера и оправдывал российскую агрессию.

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В больнице после тяжелого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области, скончался политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, которого называют также основателем ЧВК "Е.Н.О.Т" ("Единые народные общинные товарищества"). Его жена ранее заявила, что, судя по характеру ранения, "было покушение на убийство или даже казнь". Мангушев был ранен при невыясненных обстоятельствах. По данным телеграм-канала "МИГ", на блокпосту около Стаханова в него якобы выстрелили из пистолета с близкого расстояния. Игорь Мангушев известен тем, что в августе прошлого года выступал на сцене, держа в руках череп, как он утверждал, украинского военнослужащего, убитого при штурме Мариуполя. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и что "все носители этой идеи должны быть уничтожены". В начале 2010-х годов Мангушев возглавлял националистическую организацию "Светлая Русь" и привлекал националистов к рейдам против мигрантов, которые проводила миграционная служба.

Великобритания ввела санкции против окружения Путина

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Правительство Великобритании ввело новые санкции против России за войну против Украины. Как сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны ускорить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу". Речь идет о шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит", и восьми гражданах РФ.

Под персональные санкции, в частности, подпали:

- российский предприниматель Николай Егоров, личный друг и сокурсник Путина;

- соучредитель кооператива "Озеро" Виктор Мячин, которого считают причастным к созданию финансовой базы путинского режима;

- бизнес-омбудсмен Борис Титов, который владеет группой компаний "Абрау-Дюрсо";

- главный редактор информационного агентства Regnum Сергей Руднов;

- миноритарный акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих, которую в независимых СМИ называют бывшей любовницей президента РФ.

По данным британских властей, все пятеро "связаны с роскошными резиденциями Путина, включая "дворец Путина" за 100 млрд рублей и дачу Путина на берегу".

Зеленский 9 февраля прибудет на саммит ЕС в Брюссель

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибудет в Брюссель для встреч с руководством Европейского Союза, сообщили сразу несколько информационных агентств со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Других подробностей о визите Зеленского обнародовано пока не было. В бельгийской столице 9 и 10 февраля состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.

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Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который, по ее данным, корректировал российские ракетные удары по городу. Это "местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага", говорится в сообщении СБУ. В нем подчеркивается, в результате ударов по Харькову 5 февраля погибли мирные жители, была разрушена гражданская инфраструктура города. Задержанного подозревают в госизмене. Решается вопрос о его содержании под стражей.

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В Украине из-за похолодания вырос уровень потребления электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". Хотя "несколько возросло производство электроэнергии, дефицит мощности сохраняется больше всего в вечерние часы", говорится в сообщении. По данным компании, энергии вырабатывается все еще недостаточно для покрытия потребностей в полном объеме, поэтому она "распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения". "Укрэнерго" сообщила, что попытается выяснить, сколько потребляют украинские регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Для этого начиная с 8 февраля в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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