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Разрушенный от ракетного удара дом в ХарьковеФото: David Ryder/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Российские войска обстреляли Харьковскую область

Олег Соколенко
50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 сентября.

https://www.dw.com/ru/rossijskie-vojska-obstrelali-harkovskuu-oblast/a-63063454

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 сентября (время московское).

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Российские военные вечером 8 сентября вновь нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов погибла местная жительница. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне наносят удары из РСЗО.

Хроника событий 8 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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