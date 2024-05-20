Российские войска объявили о захвате Белогоровки

Минобороны РФ отчиталось о захвате Белогоровки в Луганской области. Она находилась под контролем ВСУ с осени 2022 года. Генштаб ВСУ опроверг сообщения о потере села Белогоровка

Министерство обороны России отчиталось о захвате поселка Белогоровка, расположенного на границе Луганской и Донецкой областей Украины в понедельник, 20 мая.

Генштаб ВСУ в тот же день опроверг сообщения о захвате села Белогоровка российскими войсками, отметив, что оборона населенного пункта продолжается.

Россия уже контролировала Белогоровку в начале войны

Российские войска впервые взяли под контроль Белогоровку в ходе наступательной операции в районе Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года. Но спустя всего несколько месяцев ВСУ смогли освободить населенный пункт в ходе масштабной контрнаступательной операции на востоке Украины.

В июле 2023 года российские государственные СМИ со ссылкой на военнослужащих ВС РФ сообщали об "интенсивных боях" вблизи населенного пункта и попытках российских войск вытеснить из него украинских военных.

В первые месяцы войны российские войска ударили по школе в Белогоровке

В мае 2022 года армия России нанесла авиаудар по школе в Белогоровке. По данным местных властей, в ней от обстрелов прятались мирные жители поселка. Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что под завалами могли погибнуть до 60 человек.