Россия ночью атаковала Украину 135 ударными БПЛА

По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинским силам ПВО удалось отразить 80 беспилотников над 14 областями страны. Воздушная тревога звучала и в Киеве.

Российские войска в ночь на пятницу, 18 октября, атаковали территорию Украины 135 беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. "Противник атакует Украину ударными БПЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа", - говорится в утреннем сообщении. Пуски вновь состоялись из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Согласно данным ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 80 дронов над 14 областями Украины, а еще 44 беспилотника "локально потеряны" в ряде украинских регионах в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. На момент публикации сообщения военных, до десятка дронов находились в воздушном пространстве Украины, а два улетели в Беларусь.

В Киеве вновь звучала воздушная тревога

По сообщению главы Киевской ОВА Сергея Попко, российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Киева и других областей Украины. "Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", - говорится в сообщении.

По данным главы столичной ОВА, все дроны, летевшие на Киев, были обезврежены. В городе - без пострадавших и разрушений.