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Россия ночью атаковала Украину 135 ударными БПЛА

Роман Сулима
18 октября 2024 г.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинским силам ПВО удалось отразить 80 беспилотников над 14 областями страны. Воздушная тревога звучала и в Киеве.

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Поврежденный жилой дом в Черноморске Одесской области в результате попадания российского дрона 8 октября
Последствия российской атаки БПЛА в Черноморске Одесской области (фото из архива)Фото: Nina Liashonok/REUTERS

Российские войска в ночь на пятницу, 18 октября, атаковали территорию Украины 135 беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. "Противник атакует Украину ударными БПЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа", - говорится в утреннем сообщении. Пуски вновь состоялись из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Согласно данным ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 80 дронов над 14 областями Украины, а еще 44 беспилотника "локально потеряны" в ряде украинских регионах в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. На момент публикации сообщения военных, до десятка дронов находились в воздушном пространстве Украины, а два улетели в Беларусь.

В Киеве вновь звучала воздушная тревога

По сообщению главы Киевской ОВА Сергея Попко, российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Киева и других областей Украины. "Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", - говорится в сообщении.

По данным главы столичной ОВА, все дроны, летевшие на Киев, были обезврежены. В городе - без пострадавших и разрушений.

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