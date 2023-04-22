Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.

На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 24 апреля (время московское).

++00.05++

Войска РФ обстреляли Харьков и Харьковскую область, сообщают местные власти. По предварительной информации, удар был нанесен ракетами С-300. Мэр города Игорь Терехов сообщил о вспыхнувшем в результате обстрела пожаре на объекте гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе Харькова. Фото пожара и видео со звуками взрывов распространяют местные Telegram-каналы.

Сообщается также об ударах по Слободскому и Основнянскому районам Харькова. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковской области, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Всего, по его словам, зафиксировано не менее пяти попаданий ракет в городе и области.

Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: