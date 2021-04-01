 Власти РФ утвердили маркировку для нарушающих законы иностранных компаний | Новости политики из Германии | DW | 09.09.2021

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Политика

Власти РФ утвердили маркировку для нарушающих законы иностранных компаний

Иностранные организации, не соблюдающие российские законы, должны помечать свой контент фразой "иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".

Здание Роскомнадзора в Москве

Здание Роскомнадзора в Москве

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке контента в интернете иностранных организаций, которые, по мнению властей, нарушают законодательство РФ. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду, 8 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, компании должны будут маркировать свой контент следующей фразой: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации". При этом размер букв в сообщении должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", отмечается в приказе.

1 июля иностранные компании, нарушающие российские законы, обязали информировать об этом пользователей их информационных ресурсов. Это требование вошло в закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".

Акция против закона об "иноагентах"

8 сентября, когда отмечается Международный день солидарности журналистов, многие российские средства массовой информации запустили акцию против закона об "иноагентах". Ее лозунг: "Нет иноагентов, есть журналисты".

Поводом для акции стало продолжающееся с весны активное включение СМИ в реестр "иноагентов". В частности, "иноагентами" были признаны такие издания, как "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ", "VTimes", The Insider, "Дождь", "Важные истории" и проект "Четвертый сектор". Согласно закону, любая публикация этих СМИ, в том числе в соцсетях, должна сопровождаться информацией о статусе "иноагента".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

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