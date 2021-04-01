Власти РФ утвердили маркировку для нарушающих законы иностранных компаний

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке контента в интернете иностранных организаций, которые, по мнению властей, нарушают законодательство РФ. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду, 8 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, компании должны будут маркировать свой контент следующей фразой: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации". При этом размер букв в сообщении должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", отмечается в приказе.

1 июля иностранные компании, нарушающие российские законы, обязали информировать об этом пользователей их информационных ресурсов. Это требование вошло в закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".

Акция против закона об "иноагентах"

8 сентября, когда отмечается Международный день солидарности журналистов, многие российские средства массовой информации запустили акцию против закона об "иноагентах". Ее лозунг: "Нет иноагентов, есть журналисты".

Поводом для акции стало продолжающееся с весны активное включение СМИ в реестр "иноагентов". В частности, "иноагентами" были признаны такие издания, как "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ", "VTimes", The Insider, "Дождь", "Важные истории" и проект "Четвертый сектор". Согласно закону, любая публикация этих СМИ, в том числе в соцсетях, должна сопровождаться информацией о статусе "иноагента".

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