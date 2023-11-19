СМИ РФ: Трое погибших в результате мощного урагана в Сибири

Как минимум, три человека стали жертвами урагана, по сообщению российских СМИ. Двое - от падения дерева на крышу машины, одна женщина - при попытке удержать крышу дома. Стихия бушует по всей Сибири.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новокузнецке Кемеровской области РФ в связи с ураганным ветром, сообщил в Telegram мэр города Сергей Кузнецов утром в воскресенье, 19 ноября. "Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года!", - написал он.

Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с чем остановились трамваи и троллейбусы. Во многих районах города отсутствует свет, отключены объекты водоснабжения и котельные. Мэр попросил жителей Новокузнецка оставаться дома. "К сожалению, прогнозируется дальнейшее развитие стихии", - добавил он.

Скорость ветра - около 35 м/с

По информации российских Telegram-каналов, 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли от падения дерева на машину в Новокузнецке. Одна из вывесок сорвалась с фасада магазина в Новокузнецке и упала на прохожую. Женщина осталась жива, но получила травмы. Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. "Она пыталась удержать крышу дома", - уточнили авторы сообщения. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром.

В ряде российских регионов Сибири бушует мощный ураган со скоростью ветра около 35 метров в секунду. Без электричества остались более тридцати населенных пунктов. Движение электричек и поездов в город Барнаул приостановили, поскольку вагоны качает от ветра, сообщают Telegram-каналы РФ.

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