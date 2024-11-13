Российские регионы атаковало около 30 БПЛА

Украинский политик Петр Андрющенко утверждает, что БПЛА повредили резервуар нефтехранилища в Пензе. С российской стороны подтверждения этому нет.

В ночь на среду, 13 ноября, шесть российских регионов подверглись атакам ВСУ с использованием беспилотников, следует из сообщения Минобороны РФ в Telegram . По данным министерства, всего дежурными средствами ПВО было уничтожено 29 украинских БПЛА: семь - над территорией Курской области, семь - над территорией Белгородской области, пять - над территорией Тверской области, пять - над территорией Брянской области, три - над территорией Пензенской области и два - над территорией Воронежской области.

Советник мэра Мариуполя, украинский политик Петр Андрющенко написал в Telegram утром 13 ноября, что ночью как минимум три украинских БПЛА атаковали нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования. При этом были зафиксированы повреждения по меньшей мере одного резервуара, пишет он без указания источника этой информации.

Других сообщений об атаке на нефтехранилище в Пензе к моменту публикации не было. Со своей стороны губернатор Пензенской области Олег Мельниченко указал в Telegram, что "ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе (было. - Ред.) обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов".

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования", - говорится в его посте.

Губернатор Гладков об атаках БПЛА на Белгородскую область

Комментируя атаки БПЛА за прошедшие сутки на вверенный ему регион, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал утром 13 ноября в Telegram, что 3 БПЛА атаковали поселок Уразово и село Долгое в Валуйском муниципальном округе. "В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Плотвянка с 3 беспилотников сброшены 10 взрывных устройств. Поврежден один частный дом и посечены осколками 3 легковых автомобиля", - говорится далее в его посте.

В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский, села Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам шести БПЛА. В Краснояружском районе по селам Вязовое, Колотиловка и Репяховка совершены атаки семью беспилотниками. Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа. Шебекинском муниципальном округе совершены атаки с помощью девяти БПЛА, шесть из которых были сбиты, отчитался Гладков.