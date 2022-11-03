253-й день войны: ракетные удары РФ и другие события

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Российские ракетные обстрелы

Управляемый войсками РФ дрон-камикадзе серьезно повредил объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Несколько районов города остались без света и воды, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. "Разрушения значительны", - признал он. Сообщалось также о новом обстреле Харькова. Один из снарядов попал в административное нежилое здание, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Российские войска по-прежнему пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточивая усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях и проводя наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаба ВСУ. За сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов Украины, сообщается в сводке.

Российские потери

В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сто танков и боевых машин пехоты из запасов белорусской армии, сообщило Минобороны Великобритании. В ежедневной сводке отмечается, что бронетанковые части и артиллерия "занимают центральное место" в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ. Ей был заявлен решительный протест "в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море", говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В заявлении подчеркивается, что "подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям".

Дополнительные войска США, переброшенные в Польшу и другие страны НАТО в связи с военной агрессией России против Украины, останутся там еще длительное время, заявил президент США Джо Байден. Несколькими часами ранее с похожим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга и именно поэтому Байден отправил еще 20 тысяч американских военнослужащих в Европу.

Подготовка к уходу из Херсона?

Российские войска могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области, сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов. "Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. "Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине", - сообщается в оперативной сводке Генштаба.

Новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. По итогам обмена в Россию были возвращены 107 военнослужащих, их отправят на лечение в Москву, сообщило Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт обмена по формуле 107 на 107. По его словам, в Украину вернулись шесть офицеров и 101 рядовой и сержант, среди них - 74 защитника завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Вторая волна мобилизации в России

Власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации, сообщили источники независимого российского издания "Вёрстка". "Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - цитирует издание слова близкого к Кремлю собеседника. По словам другого источника, период до Нового года администрация президента решила использовать для "эмоциональной разгрузки населения", однако "в конец (мобилизации) никто не верит". "Ясно, что люди понадобятся еще, неясно только, сколько их будет", - уточняет источник "Вёрстки". По словам источника в московской мэрии, правительство столицы переоснащает и модернизирует военкоматы, где продолжается работа по уточнению списков военнообязанных. Этим же заняты и крупные компании, говорится в публикации.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что призывы президента РФ Владимира Путина создать конкурентную военную промышленность оторваны от реальности. Зависимость России от государств, которые находятся в изоляции и под жесткими санкциями, не соответствует требованиям Путина развивать высококонкурентную военную промышленность, которая могла бы удовлетворить потребности вооруженных сил в любой короткий период времени, подчеркивают эксперты ISW.

Страны "семерки" поддерживают Украину

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Президент России Владимир Путин пытается путем прицельных ударов по гражданской инфраструктуре уморить украинцев голодом, жаждой и холодом, но именно это мы как партнеры по G7 и попытаемся предотвратить всеми имеющимися у нас средствами", - сказала она на открытии конференции глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) в германском Мюнстере. Бербок напомнила о поставках Германии в Украину генераторов, обогревателей, насосов, контейнеров для жилья, санитарных установок, палаток и одеял. "Семерка" не примирится со стратегией Путина по развалу Украины и международной сплоченности", - заверила глава германского МИДа.

Иностранная помощь Украине

Украина сможет бесплатно пользоваться облачными сервисами и центрами обработки данных Microsoft по всей Европе в течение всего 2023 года, объявила американская компания. Microsoft пообещала предоставить Украине дополнительную технологическую помощь в размере почти 100 миллионов млн, в результате чего общий объем поддержки Украины с начала российского вторжения в феврале превысит 400 млн долларов.

Народное собрание Болгарии одобрило предоставление оружия Украине. Решение о номенклатуре вооружения, которое София предоставит Украине, в течение месяца должно принять правительство страны. При этом министр обороны Димитр Стоянов отметил, что Болгария не может позволить себе отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы или истребители советского производства, поскольку их невозможно быстро заменить.

Камбоджа вместе с Японией отправит в Украину две группы саперов, которые помогут обучить украинских специалистов по разминированию, сообщила газета The Washington Post. Первая группа прибудет в начале декабря, вторая - в первом квартале 2023 года. В Камбодже после 30 лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось множество минных полей и неразорвавшихся боеприпасов, и местные саперы со временем стали признанными в мире специалистами по их обезвреживанию.

Швейцария снова отклонила просьбу Германии разрешить реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет, пояснил министр экономики Ги Пармелен в письме министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). В прошлом месяце Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставку 12 400 снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин уже передал Украине.

Заключение МАГАТЭ по "грязной бомбе"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили признаков разработки "грязной бомбы" или какой-либо другой незаявленной ядерной деятельности в Украине, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. МАГАТЭ по запросу Киева отправило экспертов на три объекта - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и Южный машиностроительный завод в Днепре. Поводом для проверки послужили заявления российских политиков о том, что Украина "может готовить провокации с применением "грязной бомбы".

В результате обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла в "режим полного обесточивания", сообщил "Энергоатом". "В результате российских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что генераторы смогут обеспечивать работу ЗАЭС в течение 15 суток.

Экспорт зерна

Шесть судов с агропродукцией покинули украинские порты 3 ноября, на следующий день после возобновления работы "зернового коридора", сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, общее количество судов, вышедших из портов с момента заключения "зерновой сделки" в июле, достигло 426, а количество перевезенного ими зерна превысило 9,7 млн тонн.

Зеленский не поедет на G20, если там будет Путин

Украина откажется от участия в саммите "большой двадцатки" (G20) в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Путин пока не подтвердил своего участия в саммите, который пройдет 15-16 ноября.

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