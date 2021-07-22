Российские лыжницы впервые за 16 лет выиграли олимпийскую эстафету

Команда Олимпийского комитета России в субботу, 12 февраля, завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. Команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.

Серебряную медаль получила команда Германии, пришедшая на 5,3 секунды позже, бронза досталась Швеции (+18,1).

В последний раз женская сборная России выигрывала на Олимпийских играх золото в эстафете в 2006 году - на Олимпиаде в Турине.

Победа лыжниц принесла третье золото команде ОКР на Олимпиаде в Пекине. Всего российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград и находятся на 8-м месте в неофициальном зачете.

Германия - на первом месте в неофициальном зачете

Сборная Германии лидирует в неофициальном медальном зачете, на ее счету - семь золотых и пять серебряных наград. В тройку лидеров зачета входят также Норвегия (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали) и США (5-5-1).

По общему числу завоеванных наград лидируют норвежцы и австрийцы, у которых по 14 медалей, следом идут россияне и канадцы (по 13).

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