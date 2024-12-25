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Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы

Николай Линке
25 декабря 2024 г.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета пролетела над территорией страны. В Киеве утверждают, что нарушено и воздушное пространство Румынии. В Бухаресте это опровергли.

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Подготовка к запуску российской ракеты "Искандер"
Подготовка к запуску российской ракеты "Искандер"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

В ходе российского обстрела Украины в ночь на среду, 25 декабря, одна из ракет пролетела над территорией Молдовы. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает разрушение - атакует энергетическую инфраструктуру Украины и нарушает воздушное пространство Молдовы ракетой. Эти действия явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", - написала Санду.

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, российская ракета также пролетела над территорией Румынии. "Еще один массированный российский удар по энергосистеме Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском прекращении огня". Одна российская ракета прошла через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Это напоминает, что Россия угрожает не только Украине".

Бухарест не подтверждает нарушение воздушного пространства

Утром в среду, 25 декабря, министерство обороны Румынии опубликовало развернутое сообщение об этой атаке. "По поводу информации в публичном пространстве о российской ракете, которая сегодня утром могла пересечь национальное воздушное пространство, делаем следующие уточнения. Румынская система воздушного наблюдения, являющаяся частью интегрированной системы НАТО, которая постоянно следит за воздушной обстановкой в ​​этом районе, подобной ситуации не зафиксировала".

"Румынские военные были проинформированы украинскими о том, что около 7:30 утра ракета РФ, которая должна была нанести удар по Черновицкой области Украины, должна была пройти через воздушное пространство Республики Молдова и, примерно в течение двух минут, через воздушное пространство Румынии, в северной части страны, в районе города Дарабани. По данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения, а также по данным, предоставленным средствами стран НАТО, дополняющими мониторинг в зоне ответственности Румынии, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", - резюмировали в Бухаресте.

Обстрел на Рождество

Российские войска подвергли Украину массированному обстрелу утром в среду, 25 декабря, в день празднования католического Рождества. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В 4.25 по киевскому времени ВСУ зафиксировали пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

В сообщениях Воздушных сил предупреждается об опасности удара крылатых ракетах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Кроме того, беспилотники угрожают Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областям. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ракетные удары РФ бью по украинской энергоинфраструктуре. 

 

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