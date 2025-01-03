Российская политика-2024/2025 - в карикатурах DW
В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Что не так с извинением Путина за крушение самолета AZAL
Президент РФ Путин извинился перед главой Азербайджана Алиевым за крушение пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании, очевидно, сбитого над Грозным. Карикатура DW об искренности Путина.
"Прямая линия" Путина: в какой Вселенной живет президент РФ?
Во время "Прямой линии", совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Владимир Путин несколько часов отвечал на вопросы и вновь озвучил свои привычные нарративы. Картина мира по Путину - в карикатуре DW.
Захарова на брифинге, или У нее зазвонил телефон
Представитель МИД РФ Мария Захарова получила указание не комментировать удар баллистической ракетой по Украине. Произошло это прямо во время брифинга - Захаровой позвонили по телефону. Карикатура DW.
Сила притяжения санкций, или Airbus neo в России не летают?
Каждый второй самолет из серии Airbus neo перестал летать в России, пишут СМИ. Двигатели этой модели слишком современные, чтобы чинить их в РФ. Карикатура DW - о санкционных реалиях российской авиации.
Рост цен в России: сливочное масло - это новая икра?
Сливочное масло в России подорожало с начала 2024 года на 23,4%. В городах РФ участились случаи воровства масла из магазинов. Карикатура DW - о новом символе богатства россиян.
Квадроберы и российские политики: что между ними общего?
Подражание животным, или квадробинг, российские политики считают деструктивным и вредным для общества явлением, за которое нужно наказывать. Карикатура DW об опасности подмены настоящей политики.
Поздравления с днем рождения Путина: есть повод для грусти?
Президент России Владимир Путин получил наименьшее с начала агрессии против Украины число поздравлений ко дню рождения от глав государств и правительств других стран. Карикатура DW.
Самые прибыльные компании России: а что с "Газпромом"?
"Газпром", возглавлявший предыдущий список Forbes самых прибыльных российских компаний, в 2024 году не вошел даже в топ-100 рейтинга. Карикатура DW о последствиях потери концерном рынка стран ЕС.
Изменение ядерной доктрины РФ: домашние заготовки от Путина
Президент России Путин намерен изменить ядерную доктрину страны. Совместным нападением на РФ будет считаться агрессия неядерного государства при поддержке ядерного. Карикатура DW о новых страхах и угрозах Кремля.
Путин об ограничении экспорта металлов. Привет Менделееву!
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ответ на санкции "подумать" над ограничением экспорта цветных металлов: урана, никеля, титана. Новый вариант таблицы Менделеева - в карикатуре DW.
Рождаемость в России падает, смертность растет. Кто виноват?
Россия побила антирекорд по рождаемости 25-летней давности. Ускорилась естественная убыль населения. Однако, как и герои карикатуры DW, власти, похоже, не там ищут главную причину демографической ямы.
Кремль и мессенджер Telegram. Статус: все сложно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что в Кремле мессенджерами в служебных целях не пользуются. Почему - ясно из карикатуры DW.
Атака ВСУ на Курск и Белгород, или Почему новостей пока нет
"Перемещение людей" вместо "эвакуации", "ситуация" вместо "боев". Карикатура DW о побочном эффекте вторжения украинской армии в Курскую и Белгородскую области.
YouTube не работает, или Подножка от российских властей?
Видеохостинг YouTube не открывается у жителей ряда регионов России. По сообщениям СМИ, причина в попытке властей РФ замедлить или даже заблокировать сервис. Карикатура DW.
Киллера и шпионов на политзаключенных: курс обмена по Путину
Запад и Москва договорились об обмене граждан России, осужденных за границей за совершение преступлений, на иностранных граждан и российских политзаключенных, приговоренных в РФ к лишению свободы. Карикатура DW.
В РФ не покажут Игры-2024: с глаз долой, из телевизора вон?
Олимпийские Игры в Париже не покажет ни один телеканал в России - впервые с бойкота Олимпиады-1984 со стороны СССР. Игнор российским ТВ крупнейшего спортивного события в мире - в карикатуре DW.
Что будет с рублем, или Курс на неопределенность
Мосбиржа прекратила торги долларом и евро после новых санкций США. Теперь курс рубля ЦБ РФ будет рассчитывать по внебиржевому рынку. О неопределенном настоящем и будущем рубля - в карикатуре DW.
Дресс-код для артистов: модный приговор российских депутатов
Сначала "голая вечеринка" у Ивлеевой, затем выступление Бузовой в кожаном купальнике на концерте в День защиты детей. Возмущенные российские депутаты хотят ввести дресс-код для артистов. Карикатура DW.
Повышение ставки НДФЛ в России: хоть что-то прогрессивное!
Минфин России предложил расширить прогрессивную шкалу налогообложения: повышение налогов при 2,4 млн рублей дохода в год и максимальная ставка в 22%. Карикатура DW о взгляде властей РФ на прогресс.
Рекордный убыток "Газпрома", или Новая роль Алексея Миллера
У "Газпрома" в 2023 году - рекордные убытки в истории компании из-за сокращения поставок газа в страны ЕС. Глава концерна Миллер в роли старухи из сказки Пушкина - в карикатуре DW.
Жизнь в эпоху Пугачевой: до кого не дорос Владимир Путин?
Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. За время своей карьеры она пережила не одного политического лидера. Кому еще выпала честь жить в эпоху Примадонны - в карикатуре DW.
Допросы после теракта в "Крокусе": методы спецслужб в России
ФСБ обнародовала запись допроса подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Они утверждают, что после нападения ехали "в сторону Киева". Карикатура DW о том, как российские спецслужбы добывают признания.
Список поздравивших Путина, или Скажи мне, кто твой друг
Главы демократических стран раскритиковали переизбрание Путина. Поздравления президент РФ получил из КНДР, Ирана, от главы ХАМАС, от премьера Венгрии Орбана. Великолепная четверка - в карикатуре DW.
Похороны Навального: Путин молчит, но выводы делает?
Кремль в очередной раз отказался комментировать похороны Навального, на могилу которого продолжают нести цветы. О такой народной любви в России может мечтать не каждый политик. Карикатура DW.
Штраф за радужный флаг, или Опасные будни борцов с ЛГБТ
В России вынесено первое решение суда по делу о "демонстрации символики" ЛГБТ. Жительницу Саратова оштрафовали за фото с радужным флагом. Карикатура DW - о трудной службе силовиков в РФ.
Конфискация за "фейки": Дума бьет по карманам россиян
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества за "фейки" о российской армии. Власти РФ лезут в карманы россиян - за неугодные слова. Карикатура DW.
Шахматисты бегут из России, или Ход конем против Путина
Больше ста российских шахматистов сменили спортивное гражданство в 2023 году на фоне войны в Украине. Среди них - спортсмены из топ-100 мирового рейтинга. Об их бегстве - в карикатуре DW.
Пресс-конференция: на какой главный вопрос не ответил Путин
На большой пресс-конференции по итогам 2023 года, объединенной с "Прямой линией", президент РФ Владимир Путин повторил известные тезисы и ответил на десятки вопросов, кроме главного. Карикатура DW.
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