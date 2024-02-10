Российская армия атаковала Харьков беспилотниками

Один человек погиб, еще один госпитализирован с ожогами в результате удара российских войск по Харькову.

Российская армия атаковала Харьков с помощью беспилотников в ночь на субботу, 10 февраля. Как сообщает украинское издание "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры, в результате удара один человек погиб, еще один госпитализирован с ожогами.

По предварительной информации, российские военные запустили БПЛА Shahed с территории Белгородской области. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова, в результате чего была разрушена АЗС. По словам мэра города Игоря Терехова, из-за разлива топлива произошел пожар, который охватил более 3700 квадратных метров.

Областная прокуратура сообщает, что в результате инцидента разрушены более 15 жилых домов.

Россия активизировала атаки на Украину

Российская армия существенно нарастила интенсивность атак по территории Украины дронами и беспилотниками. Так, о налете 35 беспилотников сообщалось в ночь на 30 января. 24 дрона Shahed атаковали Кривой Рог 2 февраля. На следующей день город подвергся повторной атаке БПЛА и авиационных ракет. 7 февраля российская армия вновь обстреляла несколько областей Украины.

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