Россиянин Александр Франчетти задержан в Праге

Гражданин России Александр Франчетти задержан в Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти", - заявил он. По словам Брякина, к месту задержания направился представитель консульского отдела диппредставительства РФ для оказания необходимой консульской помощи. "Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного", - цитирует Брякина агентство ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил агентству РИА "Новости", что Александр Франчетти задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

"Радио Прага" - о действиях Франчетти в Крыму

Как уточняет "Радио Прага" (РП), Франчетти "оказывал активное пособничество в захвате украинского Крыма российскими войсками", создав 25 февраля 2014 года "на территории полуострова специализированную разведгруппу "Северный ветер".

По сведениям РП, "подразделение насчитывало 11 человек" и поддерживало "тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ".

Постоянно проживал в Чехии с 2000 года

По информации чешского издания iROZHLAS, Александр Франчетти работал в Праге с конца 1990-х годов. Он получал доход как фитнес-тренер, а также вел бизнес в чешской столице. По словам источника iROZHLAS в силовых структурах, Франчетти постоянно проживал в Чехии с 2000 года.

Россиянину было предоставлено право на ПМЖ, уточнило "Радио Прага".

Франчетти значится в базе данных сайта "Миротворец"

Александр Франчетти фигурирует в базе данных сайта "Миротворец". Портал был создан в 2014 году по инициативе занимавшего пост депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".

СК РФ поручил изучить основания для задержания

На ситуацию с Франчетти уже отреагировал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Как указали в пресс-службе СК, его глава "поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина".

В ведомстве уточнили, что соответствующие указания даны руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Олегу Михайлову. Ему рекомендовано сделать это во "взаимодействии с МИД России".

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