 Россияне заняли пятом месте в неофициальном зачете Игр-2020 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2021

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Мир

Россияне заняли пятом месте в неофициальном зачете Игр-2020

Первую тройку в неофициальном командном зачете составили сборные США, Китая и Японии. Немецкие олимпийцы вошли в первую десятку медального зачета.

Медали Олимпиады в Токио

Медали Олимпиады в Токио

В Токио в воскресенье, 8 августа, завершилась соревновательная часть летних Олимпийских игр. В неофициальном командном зачете спортсмены, представляющие Олимпийский комитет России, заняли пятое место. Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи - хозяева Олимпиады японцы (27-14-17). Четвертое место у сборной Великобритании (22-21-22).

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские спортсмены завоевали 55 медалей (19 - 17-19), что позволило им занять четвертое место в медальном зачете.

Германия вошла в десятку сильнейших сборных

Сборная Германии завершила Олимпиаду на 9-м месте командного зачета (в 2016 году  пятое). Немецкие олимпийцы завоевали в Токио 37 медалей (10 - 11- 16). В первую пятидесятку попали Украина и Беларусь (44 и 45 место, соответственно). На счету украинских спортсменов 19 медалей (1 - 6 - 12), у белорусов 7 олимпийских наград (1 - 3 - 3).

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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