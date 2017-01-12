Россияне на Тайване: почему многие решили не возвращаться (31.03.2022)

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Россияне, живущие на Тайване, начали задумываться о том, возвращаться ли им домой. Почему? Об этом они расскажут сами.
Экономист Сергей Гуриев полагает, что из-за санкций экономика РФ по ряду параметров вернется в конец 1980-х - начало 1990-х годов, когда многие западные товары и технологии были недоступны.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 27 марта.
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