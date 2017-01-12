 Россияне на Тайване: почему многие решили не возвращаться (31.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 31.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Россияне на Тайване: почему многие решили не возвращаться (31.03.2022)

Россияне, живущие на Тайване, начали задумываться о том, возвращаться ли им домой. Почему? Об этом они расскажут сами.

Смотреть видео 02:54

Другие сюжеты в медиатеке

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники?

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Другие сюжеты в рубрике: Политика

В компаниях в ФРГ прошли обыски по делу о нарушения правил конкуренции ЕС. Вероятно, это Gazprom Germania и Wingas.

Что известно об обысках в офисах Газпрома в Германии? (31.03.2022) 31.03.2022

Писательница говорит, что среди ее знакомых нет человека, который бы одобрил ввод российских войск в Украину.

Людмила Улицкая: отношения между русским и украинским народами могут быть отравлены на сто лет (31.03.2022) 31.03.2022

Многие трубопроводы и газохранилища в Германии принадлежат Газпрому через дочерние компании и сложные схемы.

"Газпром" и немцы: последствия зависимости от российского газа (30.03.2022) 30.03.2022

Правительство запускает первую фазу чрезвычайного плана на случай прекращения поставок из России.

Германия готовится к отключению российского газа (30.03.2022) 30.03.2022

Читайте также

A setting sun lights up the Kremlin in Moscow, Russia on 04 January 2010. Temperature in Moscow on 04 January dropped to minus 20 degrees Celsius. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Сергей Гуриев: Я считаю Владимира Путина врагом России 23.03.2022

Экономист Сергей Гуриев полагает, что из-за санкций экономика РФ по ряду параметров вернется в конец 1980-х - начало 1990-х годов, когда многие западные товары и технологии были недоступны.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA - MARCH 15, 2022: Channel One editor Marina Ovsyannikova (C) talks to journalists after a remand hearing at Moscow's Ostankino District Court. On 14 March, Ovsyannikova ran onto live TV news with a sign and shouted slogans in protest against Russia's special military operation in Ukraine. Mikhail Japaridze/TASS]

Марина Овсянникова призвала россиян выражать гражданскую позицию 20.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.

A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

В Киеве опубликовали данные 620 предполагаемых сотрудников ФСБ в Европе 28.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 марта.

17.03.2022, Berlin: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf einer Videoleinwand im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Роскомнадзор грозит российским СМИ за интервью с Зеленским 27.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 27 марта.